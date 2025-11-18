IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха 21 души в Истанбул за измами със злато за над 2 млрд. евро

Те са участвали в схема за организирана злоупотреба

18.11.2025 | 12:04 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Рано тази сутрин властите в Истанбул са задържали 21 заподозрени в извършване на измами с търговия на злато и скъпоценни камъни с обща стойност от над 100 милиарда турски лири (2,04 милиарда евро), предаде Анадолската агенция.

Според обвинителния акт на Главната прокуратура на Истанбул задържаните са участвали в схема за организирана злоупотреба с валутни стимули и нарушаване на търговията със злато и ценни метали. Според разследването между януари 2023 г. и декември 2024 г. тонове внесени злато и сребро не са били изнесени, както изисква турският закон за внос на злато (DIR), а при извършване на търговия с благородни метали са използвани имитационни продукти и месинг.

Законът за внос на злато (DIR) позволява на опериращите в Турция компании да внасят суровини като злато без мита, при условие че готовите бижута по-късно бъдат изнасяни.

В обвинителния акт на прокуратурата са посочени общо 23 лица, обвинени в „създаване и участие в организирана престъпна група“ и „извършване на измами в ущърб на държавни институции“. Към момента продължава издирването на двама от заподозрените.

(БТА)

Истанбул измама злато прокуратура
