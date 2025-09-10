IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Простреляха млад предприемач, близък съюзник на Доналд Тръмп

"Помолете се за Чарли Кърк - добър човек и млад баща", написа вицепрезидентът Джей Ди Ванс

10.09.2025 | 22:19 ч. Обновена: 10.09.2025 | 23:00 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

Чарли Кърк, влиятелният десен активист и изпълнителен директор на Turning Point USA (TPUSA), е бил прострелян по време на събитие в Юта, съобщават източници, цитирани от CNN.

Кърк е близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп.

Активистът е бил там като част от обиколката "Американско завръщане", организирано от клона на TPUSA в Utah Valley. Има и видеозаписи на студенти в кампуса, бягащи от звука на изстрели, пишат медии в САЩ и Великобритания.

Все още няма официална информация за състоянието му.

"Помолете се за Чарли Кърк - добър човек и млад баща", написа вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Доналд Тръмп Чарли Кърк Джей Ди Ванс
