Простреляха млад предприемач, близък съюзник на Доналд Тръмп

Чарли Кърк, влиятелният десен активист и изпълнителен директор на Turning Point USA (TPUSA), е бил прострелян по време на събитие в Юта, съобщават източници, цитирани от CNN.
Кърк е близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп.
Активистът е бил там като част от обиколката "Американско завръщане", организирано от клона на TPUSA в Utah Valley. Има и видеозаписи на студенти в кампуса, бягащи от звука на изстрели, пишат медии в САЩ и Великобритания.
Все още няма официална информация за състоянието му.
"Помолете се за Чарли Кърк - добър човек и млад баща", написа вицепрезидентът Джей Ди Ванс.