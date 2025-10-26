IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
4 витамина, важни за чревното здраве

Подобряват храносмилането

26.10.2025 | 23:45 ч. 1
Снимка: istock

Знаете ли какво е общото между омега-3 мастни киселини, селен, магнезий и цинк? Това са едни от най-важните хранителни елементи за добро храносмилане. От продължителна стомашна болка до пристъпи на подуване на корема, гадене и други, признаците на храносмилателен дистрес са по-чести, отколкото предполагаме, отбелязва сайтът eatingwell.com.

Когато често страдаме от такива неразположения е важно да се консултираме със специалист. Докато пробиотиците и пребиотиците са известни с това, че играят важна роля в оптимизирането на здравето на червата, те не са единствените, които са важни за подобряване на баланса в храносмилателната система. Здравите черва изискват и добро балансирано меню, включващо адекватни количества витамини и минерали. 

Вижте 4 от най-важните за добро храносмилане. 

Витамин D

Знаем за този витамин, че е много важен за костите, доброто настроение и метаболизма. Витамин D е основно хранително вещество и е от голямо значение за поддържането на здрав стомашно-чревен тракт, споделят западни специалисти. Активната форма на витамин D помага за регулиране на функцията на имунната система, включително лимфоидната тъкан, свързана с червата, която е ключова за чревния имунен отговор. Дефицитът на витамин D може да повлияе негативно на червата, включително да наруши имунната функция и да увеличи възпалението, сочат изследвания. 

Освен приема му като хранителна добавка след консултация с лекар, важно е да добавим към менюто си храни, които го съдържат, отбелязват учените. Примери за такива, които са полезни за здравето са мазна риба, жълтъци, масло, говеждо месо, черен дроб, гъби и други. 

Източник: 4 витамина за добро храносмилане

Тагове:

витамини храносмилане запек
