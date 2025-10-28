IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски: Украйна е готова за мирни преговори, но няма да отстъпи територия

Киев ще се нуждае от стабилно финансиране от европейските си съюзници още 2-3 години

28.10.2025 | 11:00 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Киев е готов за мирни преговори навсякъде освен в Русия и Беларус, ако тези преговори ще сложат край на войната, предаде Ройтерс.

В същото време държавният глава подчерта, че украинските сили "няма да направят и крачка назад" на бойното поле, за да отстъпят територия.

В коментари пред представители на медиите, публикувани днес, Зеленски призова американските законодатели да одобрят по-строги санкции срещу Русия.

Той заяви и че Украйна ще се нуждае от стабилно финансиране от страна на европейските си съюзници още две или три години.
(БТА)

войната в Украйна Володимир Зеленски мирни преговори територия
