Путин има хората и нужната техника - и все още вярва, че може да спечели

Кой печели войната в Украйна? Очевидно нито една от страните не е готова да сключи неизгодно мирно споразумение, но и двете засега остават убедени, че трябва да продължат да се борят.

В Украйна това се разглежда като война за национално оцеляване – и със сигурност е екзистенциална политическа борба за президента Зеленски. За президента Путин това беше избирателна война, но цената й вече е толкова висока, че той все още се стреми към успешен резултат.

Всички, от шефа на НАТО до този скромен анализатор, очакваха идването на Тръмп да подтикне известна дипломация. Разговори се проведоха – от Истанбул до Саудитска Арабия, от Вашингтон до Аляска – но тези разговори разкриха, че нито една от страните не се чувства достатъчно близо до поражението, за да направи големи отстъпки.

Защо при над един милион жертви и от двете страни и очевидна патова ситуация на фронта, Русия и Украйна продължават да се борят?

Всяка от тях има своя собствена „теория за победата“, като се възползва от различни силни страни във война, обхващаща фронтовата линия с дължина 650 мили, дълбоката битка и широката борба за национална икономическа устойчивост.

Фронтовата линия

Това лято Кремъл положи огромни усилия, за да се опита да пробие украинската армия. Офанзивата му беше изключително скъпа, като се отчита смъртта на до 250 000 руснаци. Макар че това е доста висока сума, дори „скромната цена "от 150 000 души за териториална печалба, която възлиза на едва 0,4% от Украйна, е умопомрачителна.

И сякаш за да подчертае решимостта си да продължи да налива войници в тази месомелачка, преди две седмици руската Дума прие закон, позволяващ избирателното призоваване на резервисти за следващата година. Това представлява очевидна вяра, че въпреки разходите за атаки срещу „стената от дронове“ и артилерийските батареи на Украйна, руските тактически иновации и производство накланят везните в състезание, където изтощаването на жива сила на врага може да бъде по-важен показател от завладяването на територия.

Загубите на Украйна са далеч по-малки, но населението на страната също е по-малко. Оценките за 77 400 загинали и 77 800 „изчезнали“ говорят за значителни нива на дезертьорство и неоткрити трупове, като общият брой на убитите на фронта от февруари 2022 г. вероятно надхвърля 100 000.

Джак Уотлинг, старши научен сътрудник по сухопътна война в мозъчния тръст Royal United Services Institute, казва:

„Руският подход към офанзивните действия става все по-ефективен при нанасянето на жертви на украинските сили.“

Това говори за големите разлики между способността на двете държави да понасят болката.

Смята се, че като предложат бонуси от 20 000 паунда или повече, руснаците ще постигнат целта си за 2025 г. като привлекат 350 000 доброволци или войници „по договор“. Дори да се приеме, че жертвите ще бъдат приблизително равни на този брой, това е достатъчно, за да се поддържа конфликтът. Севернокорейският контингент от приблизително 10 000 души се е завърнал у дома.

Украйна обаче напоследък изпитва затруднения. Твърди се, че нейните изчерпани части разполагат само 12 войници на километър фронт. След като разчиташе на по-възрастни мъже през първите години на войната, през февруари тя въведе доброволчески договор за 18- до 24-годишни. Въпреки заплатата от 45 000 паунда за едногодишна служба, се смята, че по-малко от 5000 са се записали.

С по-малко население, което е и изтощено от войната, по-широките усилия на Украйна за наборна военна служба за лица на възраст 24-60 години продължават, но набират много по-малко войници от доброволческата програма на Русия. Украинците вече са твърде слаби, за да освободят окупираните си територии. Тъй като не могат да спечелят по този начин, по-скоро става въпрос за задържане и нанасяне на грубо непропорционални загуби.

Капитан Джон Форман, бивш аташе по отбраната на Обединеното кралство както в Москва, така и в Киев, казва пред The Times, че идеята Украйна да отблъсне руснаците е „фантазия и е такава от известно време. От 2023 г. насам те не показват способност да преминат в настъпление“. Вместо това те са възложили надеждите си на борбата на далечни разстояния.

Дълбоката битка

Гледката на руските шофьори, чакащи на опашка за бензин през последните месеци, стопля украинските сърца. Има твърдения, че до 38% от рафинерийския капацитет е бил унищожен от украински удари на далечни разстояния, въпреки че по-трезви оценки сочат, че руското производство на бензин е намалено с около 10%.

Украинските военни определят всичко, което е на повече от 30 км отвъд фронтовата линия, като „дълбока битка“ и е очевидно, че това лято е постигнала значителен успех с дронове с голям обсег. Киев се опитва и да увеличи производството на „Фламинго" - крилата ракета, която може да удря цели на разстояние до 3000 км.

Целта на Украйна е да унищожи високоценно военно оборудване, като ракетни системи, самолети или ключови икономически инсталации по-далеч. Недостигът на бензин и затварянето на летища поради атаки с дронове също така напомнят за войната на обикновените руснаци.

През последните три месеца САЩ подпомагат тези усилия, като предоставят по-добра разузнавателна информация на Украйна, което им позволява да заобикалят руската противовъздушна отбрана, както и да определят точно целите. Вашингтон също така предостави на американските военни командири по-голяма свобода на действие при подпомагането на Украйна да използва оръжия за дълбоки удари, включително доставените от Обединеното кралство „Штормови сенки“.

В разговор със Зеленски на Даунинг стрийт в петък сър Киър Стармър подчерта необходимостта европейските съюзници да направят повече, за да помогнат с „способности за дълги удари“. В процес на разработка са още дронове, както и техническа помощ с проекти като „Фламинго“.

Естествено, Русия има своя собствена кампания за дълбоки удари, като нападенията със стотици дронове за една нощ стават нещо обичайно през последните седмици. Целта, както и през последните три есени на тази война, е да се удари украинската енергийна инфраструктура, нарушавайки електрозахранването с настъпването на зимните студове.

Тази година обаче Русия се възползва от значително увеличеното производство и подобренията в своите ударни дронове, което означава, че по-голям брой преминават през тях. Въпреки това, западните съюзници смятат, че ударът по руската инфраструктура все още може да бъде решаващ.

„Това, което виждаме от Путин, е абсолютно нежелание за ангажиране“, каза Стармър на срещата в петък, преди да предположи, че западната помощ за Украйна може да промени това. Естествено, това не е просто въпрос на кинетични действия или удари, а на по-широко усилие.

Икономическата война

Решението на президента Тръмп да санкционира двете най-големи руски петролни компании ще окаже допълнителен натиск върху тази индустрия, която е от основно значение за приходите на Кремъл. Въпреки че САЩ все още не са преминали към вторични санкции (насочени към тези, които правят бизнес с тези две фирми), тази седмица имаше признаци, че Индия и Китай вече търсят алтернативни източници на доставки.

Според Муджтаба Рахман от аналитичната фирма Eurasia Group, промяната на позицията на САЩ е важна и „потвърждава мнението ми, че има завой на Тръмп към Украйна и ЕС, който вероятно ще се окаже траен“.

За Путин потенциалното намаляване на данъчните приходи, съчетано с нарастващите разходи за войната, недостига на работна ръка, причинен от загубата на толкова много хора, и високата инфлация, създава значителни предизвикателства.

Въпреки това, тези, които помнят обещанието на Джо Байдън от 2022 г. за „термоядрени санкции“ и вярата му в способността им да променят поведението на Путин, могат да свидетелстват както за креативността на Русия в заобикалянето на санкциите, така и за способността ѝ да поеме икономическите трудности. Не забравяйте и, че след като Европейският съюз не успя да се съгласи на планове за използване на над 120 милиарда паунда от замразените руски средства за финансиране на украинското правителство, че Зеленски е изправен пред собствените си проблеми на икономическия фронт.

Кой тогава печели като цяло? Форман твърди:

„Стратегическите показатели са в полза на Русия и срещу Украйна, по отношение на хора и материали. Путин вярва, че държи инициативата стратегически. Възможно е това да е подкрепено от кремълски подчинени, които го хранят с фалшив оптимизъм."

Но предвид толерантността на Русия към огромни жертви, те имат предимство на бойното поле, където много украински командири въздъхват с облекчение, че лятото е преминало без пробив на противника.

Картината е по-балансирана, ако вземете предвид подобряващите се възможности на Украйна за дълбоки удари, но Русия все още безмилостно атакува украинската инфраструктура. А на икономическо ниво? Русия може да продължи напред за момента, дори ако петролните санкции може да се превърнат в проблем и ЕС в крайна сметка да се справи със замразените средства. Така че за Путин усещането, че войната все още продължава в неговата посока, е породило решителност да я продължи.