Поколението на iPhone и PlayStation, което сега се готви да защитава границите на Финландия

В едно не толкова далечно време финландските граничари на полковник Мати Питканити трябваше да се тревожат за неща като „килограмовите бабички“. Малките стари рускини бяха превозвани с автобуси до Финландия от Санкт Петербург, за да се запасят с плазмени телевизори и 4 кг сирене - регулаторният максимум. Това беше неудобство за данъчните власти, но едва ли заплаха за националната сигурност.

Ежедневната ситуация беше толкова монотонна, че някои финландски политици започнаха да се питат дали страната им изобщо се нуждае от гранични сили.

Никой не си задава този въпрос сега. Днес 235-те щатни служители на Питканити и ротационен състав от 150 наборници са първата линия на защита срещу всяко бъдещо нахлуване през 190-километровия севернокарелски сектор на границата между НАТО и Русия.

Докато първият есенен хлад и ръмеж се спускат над този пейзаж от езера и безкрайно гъсти борови и брезови гори в югоизточната част на страната, най-новата група новобранци се обучават за отбранителна война на тренировъчен полигон близо до Онтола, който е служил като командна база на финландските бомбардировачи по време на Втората световна война.

Това е трудна задача. На 15 октомври те преплуваха 20 метра през река, използвайки водоустойчивите си брезенти като поплавъци. На следващия ден дузина наборници практикуваха как да скачат от NH90 Eurocopter и бързо да заемат огневи позиции, докато техните другари се сгушваха около огън за топлина.

Финландски министър на отбраната веднъж каза, че поколението на iPhone и PlayStation е пълно с отлични воини, които имат малко обучение. Като се има предвид последната генерация наборници, това изглежда твърде правдоподобно. Тези около 140 млади мъже и 10 млади жени ще прекарат по-голямата част от предстоящата зима, лагерувайки на полето, където температурите могат да паднат до минус 40°C.

Дните обикновено започват в 6 сутринта със сутрешно бягане и могат да продължат до 20:00 часа. Винаги, когато новобранците са извън базата, те трябва да заменят смартфоните си с автомати Valmet RK62, финландската версия на Калашников.

21-годишният Осмо, инженер по електропреносни линии, който е наближил края на 12-месечния си курс за подофицери от запаса (NCO), казва, че един от най-трудните моменти е бил да се поддържат дрехите сухи, за да не замръзнат и да не се измръзне в разгара на зимата.

„Трябва да поставите собствения си живот на пауза за една година, но ние трябва да можем да защитим страната си и това е малка цена, която трябва да платим за това“, обяснява той. „След известно време хората около вас стават ваши наистина добри приятели. Бих казал, че не можете да получите такова приятелство от никъде другаде.“

За разлика от повечето други европейски държави, финландската гранична охрана е дълбоко преплетена с военните.

Нейните командири преминават през същите курсове по национална отбрана като своите колеги във въоръжените сили, те използват същия наборник и участват в същите военни планове. В случай на спешност те дори биха взели назаем от армейския инвентар тежко оръжие, като например противотанкови ракети Javelin.

Питканиити казва, че те също така разполагат със запас от противотранспортни мини, които могат да бъдат използвани за превръщане на дълги участъци от границата във внимателно планирани минни полета в кратък срок при криза. В бъдеще те ще имат и противопехотни мини.

Политическите и военните лидери на Финландия полагат големи усилия да подчертаят, че би било акт на самоубийствена глупост Русия да нападне страната им. Финландия има приблизително 900 000 резервисти с население от 5,6 милиона души - най-големият артилерийски състав в Европа и достатъчно географска дълбочина, за да създаде логистични кошмари за всяка нахлуваща сила, подобно на това, което направи за Червената армия по време на Зимната война от 1939-40 г.

И все пак ролята на граничния часовоя да стои на границата - само в случай, че Кремъл някога допусне тази грешка - е придобила блясък на нещо почти елитарно.

Лукас, 19-годишен охранител от Вихти близо до Хелзинки, каза, че специално се е записал да служи националната си служба на границата.

„Денят, в който Русия нападна Украйна през 2022 г., беше ужасен за всички, защото се събудихме с новината, че в Европа вече има война“, казва той. „Атмосферата в училищата ни беше ужасна и депресираща. Но след известно време осъзнахме, че трябва да се подготвим още повече, отколкото сме се подготвили досега.“

Обучението се провежда със същата строгост, както в редовната армия. На няколко мили разстояние в гората, отряд от дузина подофицери са разделени в атакуващи групипи отбранителни екипи да практикуват пехотни маневри.

Комуникирайки само чрез ръчни сигнали, за да не издадат позициите си, нападателите напредват към вражески наблюдателен пост, докато командирът им не бъде повален и те загубят чувството си за ред.

След това двете страни се събират, за да критикуват безмилостно собственото си представяне.

„Лидерът на атакуващото звено беше твърде далеч отпред. Ако се беше привел с терена, щеше да оцелее. Той умря, защото направи глупости“, казва лейтенантът, ръководещ учението, който се представи само като Виле.

Следващия месец тези новобранци ще осигурят разузнаване в много по-голяма военна игра с участието на две бригади от финландските отбранителни сили, докато наблюдателите на огъня ще практикуват повикване на артилерийски удари в Арктика северно от Лапландия.

Контрастът с ежедневната работа по охраната на самата граница е поразителен. На един час път с кола се намира най-източната точка на 835-километровата руска граница, която е приблизително на същата географска дължина като Кайро и по-на изток от Киев или Санкт Петербург.

Тук границата се състои от 10-метрова ивица от рошава трева и къпини, изсечена през гората. Всяко лято финландските граничари се присъединяват към руските си колеги, които са част от обширната служба за сигурност на ФСБ, и прекарват три дни в разходка по границата, подрязвайки плевели и проверявайки дали всичко е наред.

В наши дни разговорите остават основно професионални, но имат скрито течение на ритуализирана пасивно-агресивност. Ако някое дърво падне през ивицата, финландците се стараят да го отрежат спретнато по границата и да оставят руснаците да разчистят останалата част.

„Езикът се е променил“, споделя Питканиити. „От гледна точка на руснаците, присъединяването на Финландия към НАТО през 2023 г. е голяма работа, нещо, за което не са били подготвени. Колкото по-напред отива ситуацията със сигурността, толкова по-дълбоко държавната пропаганда навлиза в мисленето им и това не ни помага.“

Самото патрулиране е идилично. Патрулите излизат на екипи от трима, включително водач на куче и оператор на дрон, и крачат по ивицата на 12-часови смени, като от време на време спират, за да окажат първа помощ или да проверят доклади за дребни престъпления сред местните жители, а след това се връщат в дървена хижа. Тази, Вила Песола, разполага със сауна и черен лабрадор на име Неро, което на фински означава „гений“.

Нещата са зловещо тихи. Екипът казва, че никога не са виждали руските граничари на терен. Питканиити е виждал нито един руски патрул от 30 години. Тази година е имало само три неразрешени преминавания: две по суша и рибарска лодка, която неволно се е отклонила на 50 метра във финландски води.

Работата звучи успокояващо безпроблемно.

„Тази работа привлича човек, който обича много тишина и много природа“, признава един от граничарите.

До края на Зимната война и двете страни на тази линия са били финландска територия. Има семейства, живеещи в двукилометровата зона на забрана, които все още са ядосани за земята, която им е била отнета, когато Сталин е завзел източната част на Карелия през 1940 г., прогонвайки почти половин милион бежанци.

На още един час път на юг, дивата природа е разделена от чисто нова 3,5-метрова стоманена ограда, покрита с бодлива тел, част от бариера на стойност 380 милиона евро, която Финландия издига през приблизително 125 мили от най-достъпните части на границата, след като Русия е започнала да прехвърля незаконни имигранти от други страни.

Тя е оборудвана с камери, високоговорители, прожектори и път, достатъчно здрав, за да издържи тежка техника.

Едва на 150 мили на изток руснаците установяват нов армейски корпус в Петрозаводск, с моторизирана пехотна дивизия и две бригади. Питканиити казва, че могат да бъдат на границата само за четири часа, напредвайки по мрежа от пътища, които финландците са построили преди век, когато тази част от Карелия все още е принадлежала на тях.

В случай на полу-скрито нахлуване на „малки зелени човечета“, подобно на руското проникване в Крим през 2014 г., казва той, нашествениците биха били бързо открити и обградени с полицейски тактики.

„Ще изградим периметър, все едно бяха банкови обирджии“, каза Питканиити.

Ако обаче Кремъл е достатъчно глупав да организира пълномащабно нахлуване, полковникът не си прави илюзии за това как биха се развили нещата:

„Оста на атака ще минава право през нашите линии. Трябва да сме готови да останем назад, дори ако атаката премине през нашите позиции.“