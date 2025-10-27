Населението на Русия намалява бързо, а Путин отчаяно се опитва да спре това

В продължение на четвърт век президентът Владимир Путин се бори с намаляващото и застаряващо население на Русия. Демографската криза предшества възхода му на власт, като страната регистрира най-ниската си раждаемост през 1999 г., годината преди той да встъпи в длъжност.

През 2005 г. Путин призна съществуването на проблема, заявявайки, че тези демографски предизвикателства налагат поддържане на „социална и икономическа стабилност“. Той повтори загрижеността си през 2019 г., признавайки, че проблемът все още „преследва“ страната. А съвсем наскоро, в четвъртък, той говори на демографска конференция в Кремъл, подчертавайки, че увеличаването на раждаемостта е „решаващо“ за бъдещето на Русия.

За да се бори с тази тенденция, Путин въведе различни инициативи, вариращи от осигуряване на безплатни училищни хранения за големи семейства до възстановяване на медалите „майка-герой“ от съветската епоха за жени, които раждат 10 или повече деца.

„Много от нашите баби и прабаби са имали седем, осем и дори повече деца“, каза Путин през 2023 г. „Нека запазим и възродим тези прекрасни традиции. Да имаш много деца и голямо семейство трябва да стане норма.“

В началото раждаемостта в Русия нарастваше с икономическия ѝ просперитет, от 1,21 милиона бебета, родени през 1999 г., до 1,94 милиона през 2015 г.

Но този трудно спечелен напредък се руши на фона на финансова несигурност, войната в Украйна, масовото изселване на млади мъже и противопоставянето на имиграцията.

Населението на Русия е спаднало от 147,6 милиона през 1990 г. - годината преди разпадането на СССР - до 146,1 милиона тази година, според Федералната статистическа служба на Русия. След незаконното анексиране на Крим през 2014 г., в данните си е включено населението на полуострова от около 2 милиона, както и ражданията и смъртните случаи там.

Населението е и значително по-възрастно. През 1990 г. 21,1% са били на 55 или повече години, според правителствени данни. През 2024 г. тази цифра е била 30%.

От пика през 2015 г. броят на ражданията намалява ежегодно, а смъртните случаи сега изпреварват ражданията. Миналата година е имало само 1,22 милиона живородени деца - малко над най-ниското ниво от 1999 г. Демографът Алексей Ракша съобщи, че броят на бебетата, родени в Русия през февруари 2025 г., е най-ниският месечен показател за повече от два века.

Русия се опитва да въведе нови ограничения, за да спре отстъплението и да прегърне това, което нарича „традиционни семейни ценности“, със закони, забраняващи насърчаването на абортите и „идеологията за бездетност“ и забраняващи всякакъв ЛГБТ+ активизъм. Властите смятат, че подобни ценности са „вълшебна пръчица“ за решаване на демографски проблеми, твърди руската феминистка изследователка Саша Талавер.

Според правителството жените може да са финансово независими, но те трябва да бъдат „готови и много развълнувани да поемат тази допълнителна работа по възпроизвеждане в името на патриотизма и руската сила“, каза тя.

В Русия, както и в голяма част от Запада, намаляването на раждаемостта обикновено е свързано с икономически сътресения. Младите двойки в тесни апартаменти, които не могат да си купят собствени жилища или се страхуват за работата си, обикновено имат по-малко увереност, че могат да си позволят да отгледат дете.

Но Русия е обременена с тежка демографска история

Около 27 милиона съветски граждани загинаха във Втората световна война, което драстично намали мъжкото население.

Докато страната започваше да се възстановява, Съветският съюз се разпадна и раждаемостта отново спадна.

Броят на рускините на възраст между 20 и 30 години е малък, отбелязва Джени Мадърс от Университета в Абъристуит в Уелс пред The Independent, което оставя властите „отчаяни да се сдобият с колкото се може повече бебета от този много по-малък брой жени“.

Въпреки че Русия не е съобщила колко войници са били убити в Украйна, западните оценки сочат, че загиналите са стотици хиляди. Когато войната започна, много млади руснаци се преместиха в чужбина - някои по идеологически причини, като например бягство от репресии срещу несъгласните или за да избегнат военна служба.

„Имате значително намален набор от потенциални бащи в намален набор от потенциални майки“, казва Мадърс. Това е особен проблем за Путин, който отдавна свързва населението и националната сигурност."

Някои инициативи, благоприятстващи семейството, са популярни, като например парични сертификати за родители, които могат да се използват за пенсии, образование или субсидирана ипотека.

Други са спорни, като например еднократни плащания от около 1200 долара за бременни тийнейджърки в някои региони. Длъжностни лица казват, че целта им е да подкрепят уязвими майки, но критиците казват, че насърчават подобни бременности.

Свързани статии Путин към младежите в Русия: Родителството е щастие и не е нужно да се отлага

Други програми изглеждат предимно символични. От 2022 г. насам Русия създаде държавни празници като Деня на семейството, любовта и верността през юли и Деня на бременните жени – честван на 7 април и 7 октомври.

Миналата година коефициентът на плодовитост в Русия – средният брой деца, родени на жена – беше 1,4, съобщиха държавните медии. Това е доста под коефициента на заместване от 2,1 за населението и малко по-ниско от показателя за САЩ от 1,6, публикуван от Центровете за контрол и превенция на заболяванията.

В някои региони има закони, които забраняват „насърчаването на абортите“, докато националното законодателство през 2024 г. забранява популяризирането на „пропаганда за деца без деца“. Формулировката в подобни инициативи често е неясна, което ги оставя отворени за тълкуване, но промяната беше достатъчна, за да накара продуцентите на риалити телевизионния хит „16 and Pregnant“ да променят името на шоуто на „Мама на 16“.

За много жени мерките правят и без това чувствителните разговори още по-напрегнати. 29-годишна жена, която е решила да не ражда деца, каза пред Асошиейтед прес, че посещава гинеколог в частна московска клиника, а не в държавна, за да избегне натрапчиви въпроси.

„Дали планирам да имам деца, дали не планирам да имам деца - изобщо не ме питат за това“, казва тя, пожелавайки анонимност, защото се страхува от последствия. В държавните клиники е „съвсем различна история“, допълва дамата.

Все по-голям брой закони ограничават достъпа до аборт. Въпреки че процедурата остава законна и широко достъпна, все повече частни клиники вече не предлагат услуги за аборт. Ново законодателство също така ограничи продажбата на хапчета за предизвикване на аборт, ход, който засяга и някои спешни контрацептиви.

Жените се насърчават да посещават държавни клиники, където чакането е по-дълго и някои места отказват да правят аборти в определени дни. Докато пациентите са завършили задължителната консултация и задължителните периоди на чакане между 48 часа и седмица, те рискуват да надхвърлят срока за легален аборт.

Абортите постоянно намаляват съгласно тези закони, въпреки че експертите казват, че броят на процедурите вече е намалявал. Въпреки това няма съответно увеличение на раждаемостта и активистите смятат, че ограничаването на абортите само ще навреди на здравето на жените и децата.

„Единственото, което ще получите от това, са незаконни аборти. Това означава повече смъртни случаи: повече смъртни случаи на деца и повече смъртни случаи на жени“, казва руската журналистка и феминистка активистка Залина Маршенкулова. Тя вижда новите правителствени ограничения като репресии заради самите репресии. „Те съществуват само за да забраняват, да блокират всеки глас на свободата“, каза тя пред AP.

Русия може да увеличи населението си, като позволи повече имигранти - нещо, което Кремъл е малко вероятно да приеме.

Руски представители напоследък подхранват антимигрантски настроения, проследявайки движенията им, ограничавайки заетостта им и възпрепятствайки правото на децата им на образование. Централноазиатците, които традиционно пътуват до Русия за работа, търсят препитание другаде, надявайки се да избегнат нарастващата дискриминация и икономическата несигурност.

Докато войната в Украйна продължава, Москва може да обещае финансови награди за бъдещите родители, но не и стабилността, необходима за изграждане на бъдещето. А когато хората нямат увереност в перспективите си, не е време да имат деца, казва Матерс и добавя:

„Една голяма война с отворен край всъщност не насърчава хората да мислят положително за бъдещето.“

29-годишната жена, която избира да няма деца, е съгласна.

„Най-щастливото и здраво дете ще се роди само в семейство със здрави, щастливи родители“, казва тя.