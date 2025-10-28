IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пияна жена катастрофира с Q 7-ца с 2.40 промила алкохол, арестуваха я

Пътният инцидент е станал в понеделник по обед в Средец

28.10.2025 | 11:16 ч. 28
Снимка: БГНЕС

Служители на полицията в Бургаско задържаха пияна жена, седнала зад волана на мощен джип след употреба на алкохол. Дрегерът показал 2.40 промила.

Инцидентът е от понеделник по обед, съобщава БГНЕС.

Около 13.35 часа вчера на кръстовището на улиците "Гочо Кънев" и "Георги Кирков" в Средец е допуснат пътен инцидент с материални щети, вследствие на който полицейски служители извършили проверка на лек автомобил "Ауди Q 7", с бургаска регистрация, управляван от 44 годишна жена. 

Жената шофирала джипа след употреба на алкохол с концентрация - 2.40 промила.

Водачката е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство. 

Средец пиян шофьор ОДМВР-Бургас пътен инцидент
