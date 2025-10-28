Лидерът на ГЕРБ - Бойко Борисов, посрещна директора на "Райнметал" Армин Папергер, на летището в София.

Българската държава и германският технологичен концерн "Райнметал" обявяват началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси у нас на официална церемония в Министерския съвет. Проектът е определян като стратегически не само за България, но и за цяла Европа, тъй като ще укрепи отбранителните способности на Европейския съюз и НАТО в контекста на променената геополитическа среда.

Добре дошъл, справихме се с всички срокове, бяха първите думи на Борисов."Нали с Орбан се състезавахме кой ще е по-бърз", добави още лидерът на ГЕРБ по адрес на унгарския премиер .Борисов прегърна свойски германския мениджър и го поведе да си направят снимка на ВИП-а.

Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта, добавят още от правителствената служба.

С изграждането на завода България ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия. Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ-Сопот.

Под договора подписите си ще сложат главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора ще подпише изпълнителният директор на "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) Иван Гецов. На церемонията ще присъства министър-председателят Росен Желязков.

ВМЗ-Сопот ще създаде съвместно дружество с „Райнметал“, като съотношението на собствеността ще бъде 49% към 51%. В момента завършва планирането на джоинт венчъра и сключването на споразумението, обясни министърът на отбраната Атанас Запрянов през септември. По думите му изграждането на фабрика за барут и снаряди е шанс за българската отбранителна индустрия да внедри стандарти на производство, които позволяват на ВМЗ-Сопот да стане доставчик и на страните членки на НАТО и ЕС.

На 25 август лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе среща с главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер в централата на концерна в Дюселдорф (Германия). На нея стана ясно, че България и най-големият отбранителен концерн в Европа "Райнметал" ще изградят на територията на страната ни два нови военни завода. Единият ще е за производство на барут и заряди, а другият – за производство на 155 мм снаряди (далекобойни изстрели) по стандарт на НАТО.