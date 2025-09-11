"К като Корея" - корейската храна не е за всеки

Приключенията на майка и дъщеря, които преследват своята корейска мечта, са в основата на новата книга на Изабела Шопова "К като Корея".

"И двете сме отколешни поклоннички на корейското кино и храна. Тръгнахме на гастрономично пътешествие в Корея. Признавам, че всички културни забежки са за запълване на времето между две хранения", каза Изабела Шопова в студиото на "България сутрин".

За корейците храненето е свързано с поддържане на баланса между човека и Вселената. Авторът на книгата сподели, че поздравът за добър ден е "ял ли си", а когато хората се разделят, си пожелават "не пропускай хранене".

Корейската храна не е за всеки

"Изпитах мравки по гърба от т.нар. жив октопод - отсичат пипалата и ги поливат с нещо, което дразни нервите им и те буквално се опитват да избягат от чинията. Не събрах смелост да опитам, други туристи казаха, че е като хрущял, само че се опитва да избяга от устата ти, докато го дъвчеш", предаде усещането си от необичайната храна Изабела Шопова.

В ефира на Bulgaria ON AIR тя разказа и за традиционното ястие кимчи, което присъства на всяка трапеза: "Кимчи е много основополагащо ястие, което е в основата на корейската идентификация. То е отвъд мусаката за българите. Корейците трябва да го консумират всеки ден - кисело зеле с добавка лют червен пипер. Всяко семейство си има рецепта, традиционно си приготвя зимнина от над 100 кг. Има два хладилника - единият е пълен с кимчи".

Корейците обичат и шкембе.

Изабела Шопова се е впечатлила и от строгата йерархия сред корейците - при поздрав всички задължително се покланят, но колко дълбок е поклонът, това зависи от отношенията между двамата души.

Гледайте целия разговор във видеото.