Кой беше Чарли Кърк? Какво знаем за активиста, прострелян в Юта

Чарли Кърк, един от най-верните съюзници на президента на САЩ Доналд Тръмп и виден консервативен активист, беше смъртоносно прострелян на предизборно събитие в университета Юта Вали, докато дебатираше с членове на тълпата.

Видеоклипове от инцидента, разпространявани в социалните медии, показват изстрел като Кърк за кратко се хваща за врата, преди да падне на стола си. Присъстващите на събитието се втурнаха да бягат.

Тръмп обяви новината с публикация в платформата си Truth Social, в която написа: “Великият и дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв. Никой не е разбирал или притежавал сърцето на младежта в Съединените американски щати по-добре от Чарли.“

Кърк беше на 31 години.

Какво се случи?

Кърк, който беше добре познат с изказванията си в университетски кампуси в САЩ, беше в университета Юта Вали за първото от няколкото планирани събития в кампуса, включени в неговото “America Comeback Tour“. Той участваше в сегмент, озаглавен “Докажи ми, че греша“, където покани студенти да дебатират по ключови политически и културни теми.

Видеоклипове показват, че Кърк е обсъждал със студент масовите стрелби, преди да бъде убит.

“Знаете ли колко транссексуални американци са били масови стрелци през последните 10 години?“. Кърк беше попитан, преди да отговори: “Твърде много“.

Кърк отново беше попитан: “Знаете ли колко масови стрелци са били в Америка през последните 10 години?”, а той отговори: “Броейки или не броейки насилието от банди?“, преди да се чуе изстрел. Секунда по-късно Кърк се свлече на стола си.

Никой друг не беше прострелян по време на инцидента, на който присъстваха предимно студенти. Властите смятат, че стрелецът е действал сам.

Съпругата и двете деца на Кърк са присъствали по време на нападението.

Кой беше Чарли Кърк?

Кърк беше един от най-известните консервативни гласове в САЩ, медийна личност и ключов съюзник на Тръмп. Той е съосновател на Turning Point USA, организация с нестопанска цел, която се застъпва за консервативна политика в гимназиите и университетите, когато е само на 18 години, пише Euronews.

Заедно със съоснователя си Уилям Монтгомъри, организацията се стреми да разпространи идеите си за по-ниски данъци и ограничаване на управлението до университетските кампуси в САЩ. Те твърдят, че организацията им осигурява противовес на либералната политика, която до голяма степен доминира в американските университети.

Turning Point ентусиазирано подкрепи Тръмп, след като той спечели номинацията за президент през 2016 г., като Кърк служи като личен помощник на най-големия син на Тръмп, Доналд Тръмп-младши, по време на предизборната кампания.

Кърк се издигна с кампанията на Тръмп до разпознаваема медийна личност, появявайки се редовно по телевизията, където хвалеше президента и се намесваше в културни войни. Неговият подкаст “Шоуто на Чарли Кърк“ беше домакин на гости с откровени възгледи по културни теми.

Даренията на Turning Point се удвоиха, а след това и утроиха, като в крайна сметка достигнаха 79,2 милиона долара през 2022 г. Организацията вече има над 800 колежански клона и присъствие в близо 4000 гимназиални и колежански кампуса в САЩ.

На организацията, но и на Кърк се приписва ключова роля в мобилизирането на младите избиратели, за да помогнат на Тръмп да спечели втория си мандат. Кърк беше похвален от републиканците за участието си в усилията за привличане на гласоподаватели, като помогна за регистрирането на хиляди нови избиратели и спечели за Тръмп щата Аризона.

“Въздействието, което той оказа върху младите хора, достигайки до тях масово, давайки им кураж да се изправят, да мислят самостоятелно и да се борят за свобода – е неизмеримо“, каза Доналд Тръмп-младши в публикация в социалните медии.

Кърк беше известен с възгледите си, проповядвайки свобода на словото, свободни пазари и ограничено управление. Той разпространяваше антитрансджендър възгледи и скептицизъм относно пандемията от Covid-19.

Няколко месеца преди смъртта си Кърк казал, че “си струва цената, за съжаление, на няколко смъртни случая с огнестрелно оръжие всяка година, за да можем да имаме Втората поправка“.

В реакция на стрелбата, някои посочиха, че Кърк е насърчавал и признавал дебатите по понякога противоречиви идеи.

“Истинската благоприличие и уважение, които той проявяваше към другите хора, дори когато не беше съгласен с тях, дори когато те му крещяха. Не мисля, че някога мога да си спомня да съм го виждал да отговаря на омразата с омраза или с нещо различно от уважение“, каза сенаторът от Юта Майк Лий в изявление след смъртта на Кърк.