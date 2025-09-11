IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 114

Швеция обяви пакет военна помощ за Украйна на стойност 8,6 млрд. долара

Според Килския институт Швеция е петият най-голям донор за Украйна в рамките на ЕС спрямо своя БВП

11.09.2025 | 20:22 ч. Обновена: 11.09.2025 | 21:48 ч. 33
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Шведското правителство обяви пакет от военна помощ за Украйна на стойност 8,6 милиарда долара за 2026 и 2027 г., предаде АФП.

„Това подчертава устойчивия характер на нашата подкрепа“, заяви шведският министър на отбраната Пал Йонсън.

„В случай на примирие или дори мирно споразумение, шведската военна подкрепа за Украйна ще остане значителна и ще продължи след евентуално примирие или мирно споразумение“, добави той.

Военната помощ ще нарасне до 40 милиарда шведски крони (около 4,27 милиарда долара) годишно за следващите две години.

Свързани статии

Министерството на отбраната представи и нов пакет помощ, включващ 18 артилерийски установки Archer с боеприпаси, дронове с дълъг обсег, системи за противовъздушна отбрана и оборудване за наблюдение на крайбрежието.

Според Килския институт Швеция е петият най-голям донор за Украйна в рамките на ЕС спрямо своя БВП, пише БГНЕС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Швеция помощ Украйна
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem