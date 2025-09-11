Швеция обяви пакет военна помощ за Украйна на стойност 8,6 млрд. долара

Шведското правителство обяви пакет от военна помощ за Украйна на стойност 8,6 милиарда долара за 2026 и 2027 г., предаде АФП.

„Това подчертава устойчивия характер на нашата подкрепа“, заяви шведският министър на отбраната Пал Йонсън.

„В случай на примирие или дори мирно споразумение, шведската военна подкрепа за Украйна ще остане значителна и ще продължи след евентуално примирие или мирно споразумение“, добави той.

Военната помощ ще нарасне до 40 милиарда шведски крони (около 4,27 милиарда долара) годишно за следващите две години.

Министерството на отбраната представи и нов пакет помощ, включващ 18 артилерийски установки Archer с боеприпаси, дронове с дълъг обсег, системи за противовъздушна отбрана и оборудване за наблюдение на крайбрежието.

Според Килския институт Швеция е петият най-голям донор за Украйна в рамките на ЕС спрямо своя БВП, пише БГНЕС.