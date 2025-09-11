Тръмп е бесен, Чарли Кърк, който простреляха публично, издъхна ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви смъртта на своя поддръжник Чарли Кърк, който беше прострелян късно снощи. Той беше на 31 години.

"Великият и дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв. Никой не е разбирал или познавал "Сърцето на младежта" в Съединените американски щати по-добре от Чарли. Той беше обичан и ВСИЧКИ му се възхищаваха, особено аз. А сега вече не е сред нас. Мелания и аз изпращаме съболезнования на красивата му съпруга Ерика и семейството. Чарли, обичаме те!", написа Тръмп в TruthSocial, първи обявявайки смъртта на Кърк.

По късно той публикува обръщение от Овалния кабинет, произнесено преди дори да бъде идентифициран убиецът на консервативния активист Чарли Кърк, в което обвини „радикалната левица“ за стрелбата и обеща репресии.

„Години наред радикалните левици сравняват прекрасни американци като Чарли с нацисти и най-лошите масови убийци и престъпници в света. Този ​​вид реторика е пряко отговорна за тероризма, който наблюдаваме в страната ни днес, и той трябва да спре веднага“, каза Тръмп. „Моята администрация ще открие всеки един от онези, които са допринесли за това зверство и за друго политическо насилие, включително организациите, които го финансират и подкрепят, както и тези, които преследват нашите съдии, служители на реда и всички останали, които въвеждат ред в страната ни.“

След това той предостави списък с инциденти с това, което той нарече „радикално ляво политическо насилие, включително опита да бъде убит миналата година, убийството на главния изпълнителен директор на United Healthcare Брайън Томпсън, стрелбата през 2017 г. на републиканския конгресмен Стив Скализ и това, което той нарече „атаките срещу агентите на ICE“.

President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk. “I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God.” pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa — The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025

Списъкът на президента, забележително, не включва насилие срещу демократи, като убийството на Мелиса Хортман, щатски депутат от Минесота, и нейния съпруг, и стрелбата на друг щатски депутат от Демократическата партия и съпругата му през юни, от мъж, който е в списък с 45 избрани служители – всички демократи.

Той също така избра да пропусне нападението срещу съпруга на бившия председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси, поддръжник на Тръмп, или заплахите за живота на първия му вицепрезидент, Майк Пенс, от про-Тръмп бунтовници, които пребиха полицаи на 6 януари 2021 г.

Чарли Кърк беше един от най-известните консервативни активисти и медийни личности в САЩ и доверен съюзник на президента Доналд Тръмп.

Той беше застрелян в сряда на 31-годишна възраст, докато беше домакин на колежанско събитие за Turning Point USA, организацията, на която е съосновател, в това, което полицията нарича целенасочена стрелба.

Turning Point, която той основава на 18-годишна възраст, има за цел да разпространява консервативни идеали в либерално ориентирани американски колежи. Събитието в сряда в университета Utah Valley, където той е застрелян, е първата спирка от турнето Turning Point в няколко кампуса, по време на което участниците са поканени да дискутират с Кърк по различни въпроси, по които не са съгласни с него.

В социалните му медии и едноименния му ежедневен подкаст често са предлагали клипове, в които той дискутира със студенти по въпроси като транссексуалната идентичност, изменението на климата, вярата и семейните ценности.

Простреляха млад предприемач, близък съюзник на Доналд Тръмп Свързани статии

В началото на подкаста на Кърк се пуска клип на самия Тръмп:

„Искам да благодаря на Чарли, той е невероятен човек, неговият дух, любовта му към тази страна, той свърши невероятна работа, изграждайки една от най-мощните младежки организации, създавани някога.“

Нестопанската организация - голяма част от неговото наследство - е създадена след преизбирането на президента Барак Обама през 2012 г.

BREAKING: The shooter was on the roof, dressed in all in black. You can see him stand up in this video after firing and then run away once he confirmed he had hit Charlie Kirk. This was planned and meticulously executed. pic.twitter.com/j0vcmYf7Om — Mike Coudrey (@MichaelCoudrey) September 10, 2025

Мисията ѝ, насочена към младите хора, е да организира студенти, за да „насърчават принципите на фискална отговорност, свободни пазари и ограничено управление“. Сега тя има клонове в над 850 колежа. Именно тя изигра ключова роля в усилията за привличане на гласове за Тръмп и други кандидати на Републиканската партия на изборите миналата година. На милениала се отдава признание за това, че е помогнал за регистрирането на десетки хиляди нови избиратели и е обърнал Аризона в полза на Тръмп.

Връзката между Кърк и Тръмп се задълбочи след победата на Тръмп, като Кърк присъства на встъпването в длъжност на Тръмп през януари във Вашингтон и става редовен посетител в Белия дом по време на двата мандата на Тръмп.

По-рано тази година той пътува със сина на Тръмп, Доналд Тръмп-младши, до Гренландия, която тогавашният встъпващ в длъжност президент твърди, че САЩ трябва да притежават арктическата територия.

Син на архитект, израснал в заможното предградие на Чикаго Проспект Хайтс, Кърк е посещавал колеж близо до Чикаго, преди да се откаже, за да се посвети на политически активизъм. Той също така е кандидатствал безуспешно за Уест Пойнт, елитната военна академия на САЩ, и често е споменавал шеговито липсата на висше образование, когато участва в дебати със студенти и академици по езотерични теми като постмодернизма.

Всъщност той е бил запален оратор, обикалял страната, говорейки на републикански събития, много от които популярни сред членовете на ултраконсервативното движение „Чаено парти“, а ежедневното му консервативно токшоу по радиото има милиони последователи в социалните медии.

Кърк се обърна към Оксфордския съюз по-рано тази година, а през 2020 г. написа бестселърът „Доктрината на Мага“, препратка към кампанията на Тръмп „Направи Америка велика“.

Но евангелското му християнство и семейството му - той се ожени за бивша Мис Аризона, с която има две деца - бяха начело в политиката му и той беше възприеман както като бъдещето на консервативния активизъм, така и като силно поляризираща фигура.

Контролът върху оръжията беше сред многобройните политически и социални въпроси, които той обсъждаше на събития и в подкасти. Преди няколко месеца Кърк каза:

„Струва си да има цена, за съжаление, от няколко смъртни случаи с оръжие всяка година, за да можем да имаме Втората поправка“.

Той разпространяваше антитрансджендър възгледи и скептицизъм относно пандемията от COVID-19, а също така публично популяризираше невярното твърдение, че изборите през 2020 г. са били откраднати от Тръмп. Но в реакция на фаталната стрелба някои подчертаха, че Кърк е оценил и насърчил дебата върху различни идеи.

Фаталната стрелба по Кърк обаче отново разпали отново разгорещения политически дебат относно контрола върху оръжията в социалните медии.

През целия ден, докато многобройните фенове на Кърк оплакваха смъртта му, поддръжниците на контрола върху оръжията насочиха вниманието към забележките, които активистът и младежки организатор направи през 2023 г. на събитието Turning Point USA Faith.

„Втората поправка не е за лов. Обичам лова. Втората поправка дори не е за лична защита. Това е важно. Втората поправка е там, не дай си Боже, за да можете да се защитите от тиранично правителство“, каза Кърк. Наличието на въоръжени граждани си има цена и това е част от свободата. Така че трябва да сме много ясни, че няма да сведем смъртните случаи с оръжие до нула. Това няма да се случи. Никога няма да живеете в общество, в което имате въоръжени граждани и няма да имате нито един смъртен случай с огнестрелно оръжие. Това са глупости. Но... мисля, че си струва. Мисля, че си струва да имаме цена, за съжаление, от няколко смъртни случая с огнестрелно оръжие всяка година, за да можем да имаме втората поправка, която да защити другите ни дадени от Бога права. Това е разумна сделка. Тя е рационална.“