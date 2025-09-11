Снимки на руски дронове Gerbera, открити в Полша, разкриват модификации, които противоречат на твърденията на Москва за ограничения им обхват. „Милитарный“, позовавайки се на независимия военен експертен Telegram канал „Полковник ГШ“, съобщи, че откритите на полска територия „Гербери“ са били оборудвани с допълнителни резервоари за гориво в носовата част, което е удължило обхвата им над стандартните 700 километра.

За разлика от тях, дроновете Gerbera, документирани преди това в Украйна, не са имали тези спомагателни резервоари. Изображения на останки, събрани от множество свалени дрони в Украйна, показват само основния фюзелаж, без модификации.

Анализаторите предполагат, че това показва съществуването на специален вариант с голям обхват, проектиран специално за операции срещу територията на НАТО.

Независими военни експерти отбелязаха:

„Притокът на тези дронове в Полша ясно показва, че те са били пригодени за по-голямо разстояние. Това не е същият „Гербер“, видян в Украйна.“

Руското министерство на отбраната по-рано отрече отговорност, твърдейки, че този тип дрон не може физически да достигне полското въздушно пространство поради максималния си обхват на полета. Техническите доказателства от останките в Полша обаче директно подкопават това твърдение.

По-рано беше съобщено, че украинският президент Зеленски е предложил да помогне на Полша със системи за противовъздушна отбрана и ранно предупреждение, като е представил нахлуванията на дронове като координирана ескалация.