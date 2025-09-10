Стоянов към Фон дер Лайен: Водите Европа по пътя на войната

“Европейският съюз е в упадък. Демографска криза, икономическа рецесия, неовладяна миграция, загуба на конкурентоспособност, липса на иновации, дипломатическа несъстоятелност - това са само малка част от проблемите, очакващи своето решение", каза българския евродепутат Станислав Стоянов.

Днешният ден в Европейския парламент започна с обръщение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и беше последвано от речите на председателите на всяка парламентарна група в Европейския парламент. В дебата се включи и българският евродепутат, избран от квотата на "Възраждане".

"Комисията не само не предлага решения, а създава нови - миграционната политика и нейните пагубни ефекти върху националните държави, реакцията по време на Ковид пандемията, експериментите със зелената сделка. След време ще говорим и за фиаското „План за превъоръжаване“.

Европа не е на лобистите, а на гражданите, и именно те трябва да са в центъра на всяка политика. Вашите сгрешени политики са заплаха за самата европейска цивилизация.

Днес и свободата на словото е поставена под въпрос – всеки, който мисли различно, бива заклеймяван като екстремист. Не, госпожо Фон дер Лайен, ние не сме екстремисти. Ние защитаваме нашите държави, нашите избиратели, нашите семейства и нашите народи. Екстремисти сте вие, които водите Европа по пътя на войната и не търсите мира, нито просперитета”, каза Стоянов в своята реч.