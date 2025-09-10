IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 63

Стоянов към Фон дер Лайен: Водите Европа по пътя на войната

10.09.2025 | 13:55 ч. Обновена: 10.09.2025 | 14:33 ч. 64
Снимка: Възраждане

Снимка: Възраждане

“Европейският съюз е в упадък. Демографска криза, икономическа рецесия, неовладяна миграция, загуба на конкурентоспособност, липса на иновации, дипломатическа несъстоятелност - това са само малка част от проблемите, очакващи своето решение", каза българския евродепутат  Станислав Стоянов.

Днешният ден в Европейския парламент започна с обръщение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и беше последвано от речите на председателите на всяка парламентарна група в Европейския парламент. В дебата се включи и българският евродепутат, избран от квотата на "Възраждане".

Свързани статии

"Комисията не само не предлага решения, а създава нови - миграционната политика и нейните пагубни ефекти върху националните държави, реакцията по време на Ковид пандемията, експериментите със зелената сделка. След време ще говорим и за фиаското „План за превъоръжаване“.

Европа не е на лобистите, а на гражданите, и именно те трябва да са в центъра на всяка политика. Вашите сгрешени политики са заплаха за самата европейска цивилизация.

Днес и свободата на словото е поставена под въпрос – всеки, който мисли различно, бива заклеймяван като екстремист. Не, госпожо Фон дер Лайен, ние не сме екстремисти. Ние защитаваме нашите държави, нашите избиратели, нашите семейства и нашите народи. Екстремисти сте вие, които водите Европа по пътя на войната и не търсите мира, нито просперитета”, каза Стоянов в своята реч.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem