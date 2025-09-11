„Алианс за права и свободи“ иска разбирателство, единство и равенство между българските граждани

"В исторически план, всяка партия се създава и развива само ако има социално - политическа потребност от нейното съществуване. Мотивацията на учредителите трябва да бъде пряк рефлекс на тази потребност. В противен случай „новата партия“ си остава само на хартия и отива в небитието на политическото време". Това се казва в учредителната декларация на АПС, изпратена до медиите.

Проектът за нова политическа формация не е „въпрос на хрумване или на мимолетно желание“, а стъпва върху „сериозно-осмислена политическа мотивация“, която трябва да отговаря на обществените очаквания и да носи реален управленски капацитет.

В декларацията се казва, че днес сме свидетели на „отстъпление от демокрацията, разделение на обществото и разпад на държавността“. България е „в плен на корупцията“, а институциите се превръщат в „бухалки срещу политически опоненти“.

Учредителите изразяват воля да работят за държава, „в която всички, без значение на пол, етнос, религия и социален статус, ще бъдат равноправни“. Целта е България да се превърне в страна, „където ще се цени всеки човек, ще се уважава личното достойнство и ще се гарантират основните права и свободи“.

Документът подчертава значението на „заедността“ – взаимно доверие, уважение и споделена отговорност. „Заедността е сила!“ се казва в декларацията.

„Алианс за права и свободи“ (АПС) се създава за да допринесе за единството на всички български граждани, в съответствие с Конституцията и законите на страната, Международната харта за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата и основните свободи, Хартата за основните права, и други международни договорености, за изграждане на демократично гражданско общество и правова държава, категорични са от новосъздадената партия.

Според документа основни цели на партията са:

"1. Постигане на разбирателство, единство и равенство между българските граждани чрез формиране на последователна и обединяваща национална политика, като се зачитат правата и свободите на всички български граждани; 2. Създаване на правови и социални гаранции за недопускане на етническа и религиозна омраза и дискриминация, за равнопоставеност в правата, свободите и социалната сигурност на всички общности; 3. Икономически просперитет и устойчиво развитие на всички области и общини в страната и преодоляване на на диспропорциите в различните региони; 4. Във външната политика партията е за: - Утвърждаване авторитета на страната ни в света, въз основа на взаимноизгодно сътрудничество и на обща сигурност в региона и в света; - Пълноправно членство на Република България в Европейските и Евроатлантически структури; - Мир и разбирателство на Балканите и в света. Цели на партията са и: - предприемане на конкретни и ефективни мерки за трудовата заетост и повишаване на доходите на гражданите; - създаване на предвидима и стабилна среда за развитие на инвеститори и предприемачи; - създаване на подходящи условия и стимули за развитие на високите технологии; - създаване на условия за развитие на младото поколение, те са носители на нашето бъдеще; - повишаване на достъпа до качествено образование и здравно обслужване на населението. Партията постига целите си чрез: 1. Участие в законодателната власт; 2. Взаимодействие с всички демократични сили за утвърждаване на България като правова държава; 3. Директно и постоянно общуване с гражданите и съдействие за решаване на техните конкретни проблеми; 4. Използване на всички законни средства и начини за участие в обществено- политическия живот на страната; 5. Тясно сътрудничество с други партии със сходни цели и програми; 6. Взаимодействие с международни организации, чиито приоритети са регионална и глобална сигурност, защита и гарантиране на човешките права и свободи."

Инициативният комитет отправя ясен призив: всички български граждани, които вярват, че „Съединението прави силата“, да се обединят „в обща мисия да защитим демокрацията, да създадем с общи усилия достойно настояще за всички нас и за нашите родители, да върнем младите хора в България и да ги задържим тук, да завещаем една достойна България на нашите деца и за децата на нашите деца“.

С настоящата декларация се обявява началото на подписка за набиране на членове-учредители на политическа партия „Алианс за права и свободи“ – АПС. Всеки български гражданин с избирателни права, който отговаря на условията на Закона за политическите партии, може да се присъедини към инициативата чрез „саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство по образец, утвърден от Инициативния комитет на събранието, проведено на 11.09.2025 година“.

Учредителната декларация е приета именно на тази дата – 11 септември 2025 г., от Инициативния комитет, образуван съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗПП, по време на редовно събрание в град София. Мястото е точно посочено – конферентната зала на хотел „Централ“, бул. „Христо Ботев“ № 52.

В края на документа се уточнява, че Инициативният комитет ще обяви насрочването на Учредително събрание „в рамките на законоустановения времеви диапазон до 3 месеца“, пише БГНЕС.