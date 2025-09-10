Елфите срещу Митов: Знакът за ограничение на скоростта в Русе се появил след побоя

Нов удар по твърденията на МВР за побоя над полицейския шеф в Русе.

По-рано днес, на гневна пресконференция, Митов заяви, че случая е "срам за всички, които защитават биячи". Той попита къде лъже МВР, като заяви, че записът от камерите, публикуван от BG Elves само потвърждава версията на полицията.

„На изтеклия запис ясно се вижда какво става – на малка улица в Русе, където ограничението на скоростта е 30 км/ч кола се движи очевидно с превишена скорост – с колко точно, ще установи експертизата. Не спира на знак „Стоп“", каза той.

BG Elves обаче публикуваха кадри, на които се вижда, че знак за ограничение на скоростта няма в участъка, на който е станал инцидентът. Такъв обаче се е появил ден по-късно.

"Така, господин Mитов, сега ще ви кажем кога точно лъжете! На камерите се вижда, че няма поставен знак за ограничение, който обаче се появява на следващият ден, след инцидента", пишат "Българските елфи".

Ограничението на новия знак е 30 км/ч.

Според версията на полицията момчетата, атакували Николай Кожухаров, са карали с превишена скорост. Те обаче твърдят, че не са вдигали повече от 40 км/ч, а проблемът е станал заради шума, идващ от колата.