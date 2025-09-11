Офицер от резерва: Дългосрочната цел на Путин е разрушаването на НАТО

Недостатъчният и закъснял отговор на Запада спрямо руската агресия води до по-нататъшна ескалация и тестване на границите на НАТО, а действията на Израел в Близкия изток задълбочават неговата международна изолация. Дългосрочната цел на Владимир Путин е разрушаването на НАТО, започвайки с унищожаване на суверенитета на Украйна. Това каза Ивайло Иванов, Съюз на офицерите от резерва "Атлантик", в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антонио Костадинов.

Случаят с руски дронове, навлезли дълбоко в полска територия, не е първи, но е особено тревожен.

Иванов критикува липсата на решителен отговор от страна на НАТО, твърдейки, че подобни инциденти е трябвало да доведат до незабавно сваляне на дроновете още от 2022 г. Той сравнява ситуацията с 2015 г., когато Турция свали руски самолет, показвайки, че твърдата реакция е единственият начин за възпиране на Русия.

Русия възприема липсата на реакция като слабост и продължава ескалацията (удари по американски, британски и европейски обекти в Украйна).

Дългосрочната цел на Владимир Путин е разрушаването на НАТО, започвайки с унищожаване на суверенитета на Украйна, каза още гостът. Русия несъмнено ще тества НАТО най-вероятно чрез хибридни атаки, особено предвид "колебливата" американска администрация. При липса на решителна реакция Русия ще продължи да тества границите, което създава опасност от тероризиране на организацията.

Реакцията на НАТО и ЕС, която е необходима, е да се декларира ясно, че всяко нарушаване на въздушното пространство на страна членка на НАТО ще доведе до незабавно сваляне на обекта. "Това е единственият начин за прекратяване на нарушенията, тъй като Русия реагира само на твърди действия".

Осеммесечният мандат на Тръмп показа, че отстъпките към Русия не водят до намаляване, а до ескалация на конфликта. Маниакалната обсебеност на Путин с унищожаването на Украйна е непреодолима, освен ако не срещне твърда преграда. Срещата между Тръмп и Путин не доведе до нищо, потвърждавайки неефективността на този подход.

Трите стъпки за прекратяване на войната в Украйна, според Иванов, са налагане на много тежки икономически санкции срещу Русия (включително върху покупките на руски петрол и банковия сектор), предоставяне на Украйна на достатъчно мощни средства за поразяване дълбоко в руска територия, както и незабавна смяна на главния американски преговарящ Стивън Литков с лице, разбиращо международните отношения.

Коментарът на събеседника за военните учения "Запад 2025" и ситуацията в Полша бе, че Полша оправдано затваря границата си поради опасност от провокации или нова инвазия, въпреки традиционния характер на учението. Той посочи, че руската военна доктрина включва използване на учения за натрупване на сили преди настъпление.

Беларус през последните месеци се опитва да се дистанцира от Русия и е преместила ученията навътре в страната, което намалява непосредствената опасност.

За ситуацията в Близкия изток и ударите на Израел в Доха Иванов посочи, че Израел е действал за втори път без съгласието на САЩ, което води до засилване на напрежението и осъждане от международната общност. Това задълбочава международната изолация на Израел, смята той.

Военната сила сама по себе си не може да гарантира дългосрочна сигурност, както показва историята на Израел, подчерта гостът.

