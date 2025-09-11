ФБР публикува снимка на заподозрения за убийството на Чарли Кърк

ФБР публикува снимки на мъж, описан като „лице с интерес“ във връзка с убийството на десния инфлуенсър Чарли Кърк, съобщи „Би Би Си“.

Снимките, показващи мъж с бейзболна шапка, тъмни очила и ежедневни дрехи, бяха публикувани в акаунта на ФБР в X. Бюрото призова „публичността да помогне за идентифицирането на това лице във връзка с фаталната стрелба“.

По-рано на 11 септември от ФБР съобщиха, че все още не са открили извършителят на убийството, но разполагат с пушката, с която е стреляно по Кърк, пише БГНЕС.