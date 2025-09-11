IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ФБР публикува снимка на заподозрения за убийството на Чарли Кърк

Той не е заловен, но оръжието на убийството е открито

11.09.2025 | 19:45 ч. Обновена: 11.09.2025 | 19:52 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

ФБР публикува снимки на мъж, описан като „лице с интерес“ във връзка с убийството на десния инфлуенсър Чарли Кърк, съобщи „Би Би Си“.

Снимките, показващи мъж с бейзболна шапка, тъмни очила и ежедневни дрехи, бяха публикувани в акаунта на ФБР в X. Бюрото призова „публичността да помогне за идентифицирането на това лице във връзка с фаталната стрелба“.

По-рано на 11 септември от ФБР съобщиха, че все още не са открили извършителят на убийството, но разполагат с пушката, с която е стреляно по Кърк, пише БГНЕС.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тагове:

Чарли Кърк убийство
