Какво да ядем при подагра?

Фибрите са полезни

10.09.2025
Снимка: istock

Подаграта е най-често срещаният вид възпалителен артрит. Тя причинява внезапни и интензивни пристъпи на болка в ставите, често в палеца на крака и през нощта. Може да засегне и ставите на други пръсти на крака, глезена или коляното. Ето и няколко храни, които могат да помогнат за облекчаването на неприятните симптоми:

Зехтин

Средиземноморска магия

Ползите от зехтина при подагра са добре документирани. Този крайъгълен камък на средиземноморската диета предлага мощни противовъзпалителни свойства, които могат да помогнат за ефективното управление на симптомите на подагра. Обширно испанско проучване в продължение на пет години показва, че хората, които често консумират зехтин, имат по-ниски нива на пикочна киселина в кръвта. Препоръчителната доза е поне четири супени лъжици (50 г) дневно.

Съвети за приложение: използвайте зехтинът като основно олио за готвене; поръсете върху зеленчуци; използвайте в домашно приготвени дресинги за салати; заменете маслото със зехтин в рецепти; избирайте екстра върджин зехтин за максимални ползи.

