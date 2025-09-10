Урсула фон дер Лайен: Европа е в битка, Европа трябва да се бори! НА ЖИВО

Урсула фон дер Лайен е изправена пред трудна публика в Страсбург, докато произнася дългоочакваната си реч за състоянието на Европейския съюз.

„Европа е в битка. Битка за континент, който е цял и в мир. За свободна и независима Европа. Битка за нашите ценности и нашите демокрации. Битка за нашата свобода и способността ни сами да определяме съдбата си“, започна речта си тя. „Не се заблуждавайте – това е борба за нашето бъдеще. Мислих дълго и упорито дали да започна това обръщение за състоянието на Съюза с такава сурова оценка. В края на краищата, ние, европейците, не сме свикнали – или не се чувстваме комфортно – да говорим по този начин. Защото нашият Съюз е по същество мирен проект."

„Европа трябва да се бори. За мястото си в свят, в който много големи сили са или амбивалентни, или открито враждебни към Европа. Свят на имперски амбиции и имперски войни. Свят, в който зависимостите се използват безмилостно като оръжие. И именно поради всички тези причини трябва да се появи нова Европа", заяви още Фон дер Лайен

Председателят на ЕК призова за прекратяване на вътрешните разделения:

„Единство между държавите членки. Единство между институциите на ЕС. Единство между проевропейските демократични сили в тази зала. Аз съм тук – и целият колегиум е тук – готови сме да осъществим това заедно с вас. Готови сме да укрепим проевропейското демократично мнозинство. Защото то е единственото, което може да постигне резултати в полза на европейците.“

Фон дер Лайен обяви домакинството на конференция за защита на украинските деца, изпратени в Русия.

„Всяко отвлечено дете трябва да бъде върнато“, каза тя.

Урсула фон дер Лайен осъди руското нахлуване във въздушното пространство на Полша, за което беше съобщено по-рано тази сутрин.

„Точно днес станахме свидетели на безразсъдно и безпрецедентно нарушение на въздушното пространство на Полша и Европа от повече от 10 руски дрона Shahed. Европа е напълно солидарна с Полша“, каза тя.

Коментарът ѝ предизвика бурни овации в пленарната зала.

След това тя представи предварителен преглед на следващия пакет от санкции на ЕС срещу Русия.

„Посланието на Путин е ясно. И нашият отговор също трябва да бъде ясен“, каза тя.

„Нуждаем се от по-голям натиск върху Русия да седне на масата за преговори. Нуждаем се от повече санкции. Сега работим по 19-ия пакет в координация с партньори“, продължи тя. „Обмисляме по-специално по-бързото премахване на руските изкопаеми горива. Разглеждаме скритата флотилия и трети страни.“

Докато продължаваше да очертава подкрепата на ЕС за Украйна, Урсула фон дер Лайен обяви, че блокът ще сключи Алианс за дронове с Украйна, който ще бъде финансиран чрез заем от 6 милиарда евро от ръководената от Г-7 програма за извънредно ускоряване на приходите (ERA).

„Украйна има изобретателност. Това, от което се нуждае, е мащаб. И заедно можем да я осигурим: така че Украйна да запази предимството си, а Европа да засили своето“, каза тя.

Председателят на Комисията обяви, че ЕС ще предостави заем, за да помогне за възстановяването на Украйна от интересите на замразените активи на Русия: „самите активи няма да бъдат докоснати.“

„Украйна ще изплати заема само след като Русия плати репарациите.“

Европа трябва да има свои собствени независими стратегически способности, каза Урсула фон дер Лайен, за да може успешно да се защитава.

„Трябва да инвестираме в наблюдение на космоса в реално време, така че никое движение на сили да не остане незабелязано. Трябва да се вслушаме в призива на нашите балтийски приятели и да изградим стена от дронове. Това не е абстрактна амбиция. Това е основата на надеждната отбрана“, каза тя.

Комисията ще представи „ясна пътна карта“ за „стартиране на нови общи отбранителни проекти“ преди следващата официална среща на върха на Европейския съвет в края на октомври, добави тя, за да се поставят „ясни цели за 2030 г.“ и да се създаде „Европейски отбранителен семестър“.

"Източният фланг на Европа защитава цяла Европа - от Балтийско до Черно море", заяви още Фон дер Лайен. "А 2030-та гозина е утре."

Тя коментира и ситуацията в Газа с остри думи срещу действията на израелското правителство:

„Това, което се случва в Газа, разтърси съвестта на света. Хора, убити, докато просят за храна. Майки, държащи безжизнени бебета. Тези кадри са просто катастрофални“, каза тя. „Затова искам да започна с много ясно послание: причиненият от човека глад никога не може да бъде оръжие на войната. В името на децата, в името на човечеството – това трябва да спре.“

Урсула фон дер Лайен предложи частично суспендиране на Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, с акцент върху търговските му аспекти. Това е стъпка, която някои държави членки поискаха, но на която Европейската комисия досега се съпротивляваше.

„Комисията ще направи всичко възможно самостоятелно. Ще спрем двустранната си подкрепа за Израел. Ще спрем всички плащания в тези области - без това да засяга работата ни с израелското гражданско общество или Яд Вашем“, каза тя. „Второ, ще направим още две предложения на Съвета. Ще предложим санкции срещу екстремистките министри и срещу насилствените заселници. Ще предложим и частично суспендиране на Споразумението за асоцииране по търговски въпроси."

„Наясно съм, че ще бъде трудно да се намери мнозинство. И знам, че всяко действие ще бъде твърде много за някои. Твърде малко за други. Но всички ние трябва да поемем собствената си отговорност - Парламентът, Съветът и Комисията.“

Фон дер Лайен, която обикновено избягва директните пререкания с пленарната зала в тези си речи, се опита да улесни прехода от разгорещен спор за Газа – след като обяви частично спиране на споразумението за асоцииране на ЕС с Израел, което предизвика силни критики – към по-безопасна основа.

„Уважаеми членове, преходът сега е труден. Искам да говоря за конкурентоспособността“, каза тя. Някой в ​​залата продължи да възразява за Газа, освирквайки решението на ЕК. Фон дер Лайен обаче привлече погледа им, усмихна се и поиска малко разбиране.

След това последва нейният обрат: „Но това е обръщението за състоянието на Съюза, а конкурентоспособността е централна част от нашия Европейски съюз.“

Залата отговори с едни от най-странните четирисекундни аплодисменти, които някога ще чуете в SOTEU за... конкурентоспособност.

„Ще въведем критерий „произведено в Европа“ в обществените поръчки“, обяви тя, „И когато инвестираме в Global Gateway, например, ние създаваме силни стимули за партньорите да купуват европейски продукти.“

Тя цитира „пакета за усилване на батериите“: инвестиция до 1,8 милиарда евро за производство на батерии в Европа - и намаляване на чуждестранната зависимост.

Урсула фон дер Лайен повтори необходимостта от „пълно“ премахване на целия внос на руски изкопаеми горива. Комисията вече предложи да се прекратят всички покупки до края на 2027 г. Постепенното премахване се противопоставя на Унгария и Словакия, две държави без излаз на море, които остават зависими от руския петрол и газ, но е подкрепено от Белия дом.

„Знаем какво е повишило цените: зависимостта от руски изкопаеми горива. Така че е време да се отървем напълно от мръсните руски изкопаеми горива“, каза фон дер Лайен пред евродепутатите. „И знаем какво сваля цените: чиста местна енергия. Трябва да генерираме повече местни възобновяеми енергийни източници.“

Тя обяви, че Комисията ще предложи нова инициатива „Малки достъпни автомобили“ след консултации с индустрията.

„Автомобилите са стълбът на нашата икономика и индустрия“, каза тя, както и източник на „европейска гордост“.

„Милиони европейци искат да купуват достъпни европейски автомобили. Така че ние също трябва да инвестираме в малки, достъпни превозни средства. Както за европейския пазар, така и за да отговорим на нарастващото глобално търсене“, каза Фон дер Лайен.

„Вярвам, че Европа трябва да има свой собствен електрически автомобил. E за екологичен – чист, ефикасен и лек. E за икономичен – достъпен за хората. E за европейски – произведен тук, в Европа, с европейски вериги за доставки. Защото не можем да позволим на Китай и други да завладеят този пазар. Независимо от всичко, бъдещето е електрическо. И Европа ще бъде част от него. Бъдещето на автомобилите – и автомобилите на бъдещето – трябва да се произвеждат в Европа“, добави тя.

Урсула фон дер Лайен разгледа и негативната реакция срещу търговското споразумение между ЕС и САЩ, чиито условия са едностранчиви.

„Чувала съм много неща за сделката, която договорихме през лятото. Разбирам първоначалните реакции“, каза тя.

„Нашите търговски отношения със САЩ са най-важни за нас. Всяка година изнасяме стоки на стойност над 500 милиарда евро за САЩ. Милиони работни места зависят от това. Като председател на Комисията никога няма да рискувам с работните места или препитанието на хората. Ето защо сключихме сделка, за да запазим достъпа до пазара за нашите индустрии“, добави тя. „Гарантирахме, че Европа ще получи най-добрата възможна сделка. Поставихме нашите компании в относително предимство, защото някои от нашите преки конкуренти са изправени пред много по-високи тарифи от САЩ.“

Депутатите на Европейския парламент не изглеждаха убедени. Ръкоплясканията бяха много ограничени.

След това фон дер Лайен защити правото на блока да регулира, което Доналд Тръмп оспори.

„Искам да бъда кристално ясна по един въпрос: Независимо дали става въпрос за екологично или цифрово регулиране. Ние определяме свои собствени стандарти. Ние определяме свои собствени разпоредби“, каза тя. „Европа винаги ще решава сама.“

Някога любимият моден израз на Фон дер Лайен, Зелената сделка, беше хвърлена във фризера по време на изборите за Европейски парламент, твърде политически заредена, за да бъде в центъра на кампанията. Но днес тя се завърна (за кратко) в речта ѝ.

„Ние сме световни лидери в патентите за чисти технологии – по-добри от САЩ и се състезаваме с Китай. Настигаме американския рисков капитал за чисти технологии – и сме много по-напред от Китай. Твърдо сме на път да постигнем целта си за 2030 г. да намалим емисиите с поне 55%. Това е силата на Европейската зелена сделка“, каза тя.

Въпреки това тонът беше по-приглушен, отколкото в предишни години. Зелената сделка беше представена по-малко като визионерски климатичен проект и повече като инструмент за икономическа сила и сигурност.

Фон дер Лайен засегна и назряващия дебат относно целите за 2040 г. – включително съмненията от собствената ѝ партия. Тя призна опасенията, но подчерта необходимостта от прагматизъм: „Знам, че много хора са загрижени за мащаба на това, което предстои. Ето защо преходът трябва да подкрепя хората и да укрепва индустрията.“

Председателят на Комисията призна, че има основен проблем за много европейци: жилищното настаняване.

„Цените на жилищата са се повишили с повече от 20% от 2015 г. насам. Разрешителните за строеж са намалели с над 20% за пет години. Това е повече от жилищна криза. Това е социална криза“, каза тя.

Тя обяви първа среща на върха на ЕС по въпросите на жилищното настаняване и нов „Европейски план за достъпни жилища“, който ще преразгледа правилата за държавна помощ, ще улесни строителството на нови къщи и студентски общежития и ще предложи правна инициатива за краткосрочните наеми.