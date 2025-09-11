Тръмп ще отбележи годишнината от черния 11 септември в Пентагона

Американците отбелязват днес 24 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 г. с тържествени церемонии, доброволен труд и други изрази на почит в памет на жертвите, съобщи Асошиейтед прес.

Много близки на около 3000-те жертви, заедно с високопоставени лица и политици, участват в днешните церемонии в тяхна памет в Ню Йорк, при Пентагона във Вашингтон и в Шанксвил в щата Пенсилвания.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, придружен от първата дама Мелания Тръмп, пристигнаха за церемонията по повод годишнината от 11 септември в Пентагона, а вечерта президентът ще се отправи към окръг Бронкс в Ню Йорк за бейзболен мач между отборите на "Ню Йорк Янкис" и "Детройт Тайгърс".

Това е първата публична поява на Тръмп след вчерашното нападение в щата Юта, при което бе убит 31-годишният десен американски активист Чарли Кърк, съюзник и поддръжник на президента.

В 9:37 ч. местно време на 11 септември 2001 г. полет 77 на авиокомпания "Америкън Еърлайнс" се разби в Пентагона, при което загинаха общо 184 военни и цивилни, пише БТА.