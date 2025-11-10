С 10 стотинки е скочила цената на дизела за седмица

През последните три седмици бензиностанциите в страната отчитат леко повишение на цените на горивата. Само за около 20 дни стойността на масовите горива се е увеличила с приблизително 10 стотинки, показват средните данни за пазара, съобщи bTV.

Преди обявяването на американските санкции срещу "Лукойл" най-ниските цени на бензина бяха около 2,40 лв., а сега горивото струва с около 4 стотинки повече.

Дизелът поскъпва по-осезаемо - с до 10 стотинки на литър.

Потребителите споделят, че повишението е умерено, но вече се усеща в бюджета. "4-5 стотинки, може би. Поносимо е, но вече се замислям за електрическа кола," казва един шофьор.

Други търсят начини да компенсират увеличението: "Тук зареждам заради отстъпката за дизела. Иначе се усеща," споделя клиент на бензиностанция.

Управители на бензиностанции потвърждават тенденцията и я свързват както с международните котировки, така и с пазарната несигурност около "Лукойл".

"Масово при дизела има повишение от около 10-11 стотинки. Бензинът е с 4-5 стотинки нагоре," обясняват от бранша.

Според тях промяна от 3-5 долара за барел на международните пазари означава около 10 стотинки увеличение на колонката в България.