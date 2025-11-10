Руски дрон прелетя над Анджелина Джоли по време на посещението ѝ в Украйна

Холивудската звезда Анджелина Джоли описа как е била принудена да чака, докато дрон прелита над нея по време на пътуване до Николаевска и Херсонска области, където се е срещнала със семейства, живеещи на фронтовата линия на руската война.

"Заплахата от дронове беше постоянно, усещаше се силно присъствие. Чуваше се ниско бръмчене в небето“, написа актрисата в Instagram.

"Имаше момент, в който трябваше да спрем и да чакаме, докато дрон прелетя над нас. Бях в предпазна екипировка и за мен това бяха само няколко дни. Семействата тук живеят с това всеки ден", описа тежката картина Джоли.

Това не е първо посещение в Украйна за актрисата. През пролетта на 2022 година тя се среща с вътрешно разселени хора в Лвов, припомня Kyiv Independent.

На 5 ноември Джоли пътува с базираната в Обединеното кралство фондация "Наследство от войната“, за да посети обсадената Южна Украйна. Град Херсон е точно над реката от руските позиции и е подложен на чести и тежки обстрели, като руските войски често насочват вниманието си към и убиват цивилни.

Актрисата пише как руските войски "следят, преследват и тероризират“ местните жители постоянно в "човешко сафари“. По време на посещението си тя отбелязва как училищата, клиниките и детските градини са били принудени да работят под земята и говори с местните жители за психологическото въздействие на живота под постоянни заплахи, както и за страховете им да бъдат забравени от света.

Тя призова правителствата да прекратят конфликта и да защитят цивилните, както в Украйна, така и в Судан, Газа, Йемен и Демократична република Конго, като същевременно подчерта работата на няколко украински хуманитарни организации, помагащи на деца, включително Ukrainian Gen, Fight for Right, Help Ukraine и Marsh Zhinok.

"Ако могат да намерят сили, правителствата би трябвало да могат да направят същото“, пише холивудската звезда.

According to local media, Angelina Jolie was seen visiting medical facilities in Kherson, where she met with Ukrainian children. Such visits are deeply meaningful — it’s vital for Ukrainians to feel the support of world-famous figures who stand with Ukraine. Thank you, Angelina. pic.twitter.com/4zOSRx0Vbl — UNITED24 (@U24_gov_ua) November 5, 2025