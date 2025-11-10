IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 102

Руски дрон прелетя над Анджелина Джоли по време на посещението ѝ в Украйна

Заплахата беше постоянна, това е като човешко сафари, сподели звездата

10.11.2025 | 16:15 ч. 52
UNITED24 Media, X

UNITED24 Media, X

Холивудската звезда Анджелина Джоли описа как е била принудена да чака, докато дрон прелита над нея по време на пътуване до Николаевска и Херсонска области, където се е срещнала със семейства, живеещи на фронтовата линия на руската война.

"Заплахата от дронове беше постоянно, усещаше се силно присъствие. Чуваше се ниско бръмчене в небето“, написа актрисата в Instagram.

"Имаше момент, в който трябваше да спрем и да чакаме, докато дрон прелетя над нас. Бях в предпазна екипировка и за мен това бяха само няколко дни. Семействата тук живеят с това всеки ден", описа тежката картина Джоли.

Това не е първо посещение в Украйна за актрисата. През пролетта на 2022 година тя се среща с вътрешно разселени хора в Лвов, припомня Kyiv Independent.

На 5 ноември Джоли пътува с базираната в Обединеното кралство фондация "Наследство от войната“, за да посети обсадената Южна Украйна. Град Херсон е точно над реката от руските позиции и е подложен на чести и тежки обстрели, като руските войски често насочват вниманието си към и убиват цивилни.

Свързани статии

Актрисата пише как руските войски "следят, преследват и тероризират“ местните жители постоянно в "човешко сафари“. По време на посещението си тя отбелязва как училищата, клиниките и детските градини са били принудени да работят под земята и говори с местните жители за психологическото въздействие на живота под постоянни заплахи, както и за страховете им да бъдат забравени от света.

Тя призова правителствата да прекратят конфликта и да защитят цивилните, както в Украйна, така и в Судан, Газа, Йемен и Демократична република Конго, като същевременно подчерта работата на няколко украински хуманитарни организации, помагащи на деца, включително Ukrainian Gen, Fight for Right, Help Ukraine и Marsh Zhinok.

"Ако могат да намерят сили, правителствата би трябвало да могат да направят същото“, пише холивудската звезда.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Анджелина Джоли Украйна посещение Херсон руски дрон благотворителна организация
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem