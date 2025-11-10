IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трайков: Кортеж на НСО принуди трамвай да спре внезапно, пътници станаха "на кълбета"

Кметът на Столичния район "Средец" се е обърнал с писмо към институции

10.11.2025 | 16:01 ч. 49
Снимка: БГНЕС

Трайчо Трайков, кмет на Община "Средец" информира за инцидент с кортеж на НСО и трамвай. Светофарът бил дал път на трамвая за секунди, но от пилотната кола били цъкнали зелено за себе си, без много да се церемонят. В резултат имало няколко пътници, които изпопадали и станали на "кълбета". Кметът е подготвил подготви писмо до СДВР, НСО и дирекция Анализ и управление на трафика с молба да измислят нещо, преди да е станала поредната беля. Ето и пълният текст на разказа във фейсбук на Трайков: 

"Преди минути трамваят, потеглящ от пл Славейков, наби здраво спирачки на кръстовището с Раковски, вътре имаше няколко силни залитания и едно-две кълбета. Поглеждам светофара - червено за нас в трамвая. Аха да проведа дружеска беседа с ватмана и в същия момент пред нас прелетя двойка изтребители на специален режим - от тези, които возят най-важните и бързащи държавни мъже и жени, джип плюс мерцедес. Светофарът беше дал път на трамвая за секунди, но от пилотната кола бяха цъкнали зелено за себе си, без много да се церемонят. Хората взеха да се кръстят, а аз, понеже така и така бях отишъл към мъжа в кабината го заговорих и разбрах, че това се случва, по неговите думи - постоянно! И му вярвам, защото идентична, макар и не толкова опасна ситуация, ми се случи и сутринта.

Възложих още днес да се подготви писмо до СДВР, НСО и дирекция Анализ и управление на трафика с молба да измислят нещо, преди да е станала поредната беля."

Това се случи Dnes

трамвай кортеж НСО
