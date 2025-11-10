Трайков: Кортеж на НСО принуди трамвай да спре внезапно, пътници станаха "на кълбета"

Трайчо Трайков, кмет на Община "Средец" информира за инцидент с кортеж на НСО и трамвай. Светофарът бил дал път на трамвая за секунди, но от пилотната кола били цъкнали зелено за себе си, без много да се церемонят. В резултат имало няколко пътници, които изпопадали и станали на "кълбета". Кметът е подготвил подготви писмо до СДВР, НСО и дирекция Анализ и управление на трафика с молба да измислят нещо, преди да е станала поредната беля. Ето и пълният текст на разказа във фейсбук на Трайков:

"Преди минути трамваят, потеглящ от пл Славейков, наби здраво спирачки на кръстовището с Раковски, вътре имаше няколко силни залитания и едно-две кълбета. Поглеждам светофара - червено за нас в трамвая. Аха да проведа дружеска беседа с ватмана и в същия момент пред нас прелетя двойка изтребители на специален режим - от тези, които возят най-важните и бързащи държавни мъже и жени, джип плюс мерцедес. Светофарът беше дал път на трамвая за секунди, но от пилотната кола бяха цъкнали зелено за себе си, без много да се церемонят. Хората взеха да се кръстят, а аз, понеже така и така бях отишъл към мъжа в кабината го заговорих и разбрах, че това се случва, по неговите думи - постоянно! И му вярвам, защото идентична, макар и не толкова опасна ситуация, ми се случи и сутринта.

Възложих още днес да се подготви писмо до СДВР, НСО и дирекция Анализ и управление на трафика с молба да измислят нещо, преди да е станала поредната беля."