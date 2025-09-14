Мъж бе убит, а 18 деца и жени бяха отвлечени в Нигерия

Въоръжени мъже убиха един човек и отвлякоха 18 жени и деца при нападение над село в щата Замфара, Северозападна Нигерия, предаде АФП, цитирайки местни източници.

Нападателите, част от банди за отвличания и кражба на добитък, известни като „бандити“, щурмували селото Бирнин Зарма.

Замфара е един от няколкото щата в северозападната и централната част на Нигерия, които от години са подложени на нападения от бандити.

„Бандитите нападнаха селото около 5:00 сутринта на 12 септември, докато хората се готвеха за сутрешна молитва. Те влязоха с взлом в къща, застреляха мъж и раниха жена му, преди да изведат 18 жени и деца от селото“ разказа жителят на Бирнин Зарма Ибрахим Бело.

Нападателите вероятно са били от съседния район Анка, където поддържат лагери в близка гора, каза Лавал Умар, жител на съседния град Буккуюм, който потвърди подробностите за нападението.

Според него войниците, разположени в Буккуюм, за да защитават района от бандитски нападения, не успели да стигнат до селото, тъй като реката, която разделя Бирнин Зарма и Буккуюм, била придошла и нямало лодки, с които да преминат.

Жителите на Бирнин Зарма, на 170 км от столицата на щата Гусау, все още очаквали искане за откуп от бандата.

В края на миналия месец 15 пътници – предимно жени и деца – бягащи от нападения на бандити в три села в съседния район Гуми, се удавиха, след като лодката им се преобърна в средата на реката.