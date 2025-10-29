Защо НАТО се смее на руската „модерна“ подводница клас Кило II

Военноморският флот на Москва току-що претърпя пореден неудобен неуспех. По-рано този месец една от най-модерните подводници трябваше да изплува поради технически проблеми. Въпреки че Кремъл публично заяви, че дизеловият му кораб клас Kilo II изплува само, за да спази правилата за навигация, докато преминава през Ламанша, холандските власти потвърдиха, че той наистина е бил теглен в Северно море. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се подигра на инцидента, отбелязвайки: „Каква промяна от романа на Том Кланси от 1984 г. „Ловът за Червения октомври“. Днес това изглежда по-скоро като лов на най-близкия механик.“ Рюте добави, че днес почти никакви руски кораби не са разположени в Средиземно море. Изглежда, че „постоянната оперативна група“ на Русия, създадена в Средиземно море през 2013 г., е почти напълно разформирована, пише Мая Карлин, автор по въпросите на националната сигурност в The National Interest.

Руската подводница, за която се съобщава, че е била теглена обратно у дома, е „ Новоросийск Б-261“ . Като водещ кораб от класа дизелово-електрически атакуващи подводници „Импровизиран Кило II“ , „Новоросийск“ е снабдена с подобрения, които я правят по-способна от предшествениците си. Оригиналните подводници „Кило“ са проектирани от Съветския съюз по време на Студената война. Предназначени да функционират като част от противокорабните и противолодочните операции на СССР в плитки води, корабите „Кило“ са проектирани да могат да локализират вражески подводници на разстояния от три до четири пъти по-големи, отколкото самите те биха могли да бъдат открити. През последните 40 години са построени над 70 подводници от клас „Кило“ и много от тях остават на служба във военноморските сили по целия свят. Този клас подводници за първи път влиза в експлоатация през 1980 г. под обозначението „Проект 877 Палтус“. Корабите са претърпели няколко модернизации през годините, за да включат нови технологии, завършващи с най-новия подобрен контингент „Кило II“ .

Новоросийск беше първата подводница „Кило II“ , въведена на въоръжение в руския флот през 2010 г. Корабите „Кило II“ са с водоизместимост приблизително 2350 тона в надводно положение и са с дължина приблизително 242 фута (73 метра) и ширина от 32,5 фута (9,7 метра). За разлика от своите предшественици, подводниците „Кило II“ са способни да изстрелват крилати ракети „Калибър“. Руските държавни медии съобщават, че това семейство ракети може да носи както термоядрени бойни глави, така и бойни глави с до 1100 паунда (500 кг) експлозиви. Общо подводниците „Кило“ са оборудвани с половин дузина 21-инчови носови торпедни тръби, които могат да изстрелват торпеда или морски мини. Но тъй като този клас има място за носене на максимум 18 торпеда или две дузини морски мини, той може да носи само четири ракети „Калибър“ като част от въоръжението си.

Въпреки напредъка на Kilo II в сравнение с по-ранните версии на този клас, тези подводници със сигурност не се считат за „от най-високо ниво“. В допълнение към съобщеното теглене на Новоросийск , руският флот изпитва големи затруднения в Средиземно море. Докато Русия поддържаше база в Тартус, Сирия, след избухването на гражданската война в близкоизточната държава, крахът на режима на Асад миналата година принуди Москва да остане без плацдарм в региона.