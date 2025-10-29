IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рая Назарян бе избрана за председател на 51-вото Народно събрание

По-рано днес Наталия Киселова се оттегли от поста

29.10.2025 | 11:33 ч. Обновена: 29.10.2025 | 11:33 ч. 75
Снимка: БГНЕС

Рая Назарян, номинирана от парламентарната група ГЕРБ-СДС, беше избрана за председател на 51-вото Народно събрание. Тя получи подкрепата на 129 народни представители, 77 бяха против, а14 се въздържаха.

"Възраждане" издигнаха за поста Цончо Ганев, зам.-председател на 51-вия парламент. За него гласуваха четирима, против бяха 118, въздържаха се 62 депутати.

"Приемам този избор с респект и ангажираност. Позицията на председател на НС не е пост, а задача - да поддържа добрия диалог между политическите опоненти, да представлява законодателя в стриктната правна рамка на компетенциите му. Председателят не представлява себе си, а Народното събрание като институция. Аз ще работя НС да има добре организирана работа и да бъде достойно представлявано в своята същност", посочи новият председател на парламента.

Както е известно, в началото на днешното пленарно заседание, след откриването му, Наталия Киселова ("БСП-Обединена левица") обяви, че е подала заявление, с което се оттегля от поста.

"Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на съвместно управление", каза Киселова. Тя посочи, че парламентарният правилник е предвидил как се постъпва в такива случаи, а именно зам.-председателят от най-голямата парламентарна група председателства Народното събрание до нов избор на председател. 

Киселова беше изпратена с ръкопляскания от залата, а депутатите от БСП станаха на крака. 

