Как САЩ биха могли да възобновят ядрените тестове?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на Пентагона да възобнови ядрените опити, възстановявайки военна програма от времето на Студената война, която беше прекратена скоро след разпадането на Съветския съюз през 1991 г., пише The Times.

Какво е имал предвид Тръмп, когато направи своето изявление в публикация в Truth Social?

Той намекна, че съперничещите ядрени сили провеждат тестове и че е от решаващо значение за Съединените щати да започнат „да тестват нашите ядрени оръжия на равна основа“.

Тръмп направи изявлението за възобновяване на тестовете на ядрени оръжия минути преди срещата с китайския президент Си Цзинпин в Южна Корея в четвъртък.

Нито Русия, нито Китай, „големите съперници“ на Америка, са провеждали ядрени тестове, откакто беше договорено мораториума. Последният американски тест беше през 1992 г., Русия спря през 1990 г., а Китай – през 1996 г., същата година, в която беше подписан Договорът за всеобщо забрана на ядрените опити.

Единствените страни, които са провеждали ядрени опити оттогава, са Северна Корея, най-скоро през 2017 г., и Индия и Пакистан, които проведоха подземни опити през май 1998 г.

Последният тест на Великобритания, с кодово име „Операция Бристол“, се състоя през 1991 г., а Франция не е провеждала ядрени тестове от 1996 г. Единствената останала ядрена сила, Израел, не е потвърдила, че притежава такива оръжия, а единственият признак, че е провела подозрителен ядрен тест, е от 1979 г.

Тръмп специално спомена, че Русия наскоро е тествала торпедо с ядрена способност с кодово име „Посейдон“. Дали това го е убедило да издаде заповедта си към Пентагона? Той каза:

„Тъй като другите правят тестове, мисля, че е уместно и ние да направим същото.“

Ако твърдението на Русия е вярно, „Посейдон“ е първото торпедо, задвижвано от малък ядрен реактор, което би му осигурило практически неограничен обхват под вода. „Посейдон“ може да носи ядрена бойна глава, но изпитването не е включвало никакъв вид детонация.

САЩ никога не са се отказали от тестването на ракети с ядрена способност, независимо дали са базирани в силози, изстрелвани от подводници или от въздуха, но всяко съвременно изстрелване се извършва с фалшива бойна глава.

За да гарантира безопасността и жизнеспособността на тези оръжия, по-специално на плутония, използван като разпадащ се материал, Америка вместо това използва суперкомпютри за симулиране на ядрени експлозии. Тези лабораторни тестове се провеждат от Министерството на енергетиката и Националната администрация за ядрена сигурност, а не от Пентагона. Други страни с ядрено оръжие провеждат подобни лабораторни тестове.

Първоначално САЩ провеждаха ядрени тестове в атмосферата, предимно на отдалечени атоли в Тихоокеанските Маршалови острови, но също и в Невада, на около 65 мили северно от Лас Вегас. Последният такъв тест беше през 1962 г., след което военните преминаха към подземни тестове.

С неотдавнашното натрупване на ядрени оръжия, особено от страна на Китай и Северна Корея, Тръмп изглежда вярва, че мораториумът върху тестовете вече не може да бъде оправдан. Той заяви, че Америка разполага с повече ядрени оръжия от всяка друга сила, но че Китай ще я настигне в рамките на пет години.

Реалността е, че се смята, че Русия разполага с най-много ядрени бойни глави – над 4000, според Асоциацията за контрол над въоръженията, базирана във Вашингтон, от които около 1718 са оперативно разположени. САЩ имат по-малко на брой, с около 1770 разположени. Останалите се съхраняват в складове.

В следващите пет години запасите на Китай няма да се доближат до броя на американските или руските бойни глави. Според оценки на Пентагона обаче Китай е удвоил запасите си от бойни глави от 300 през 2020 г. на 600 и до 2030 г. ще има над 1000, като всички те ще бъдат оперативни.

Какъв ефект ще има възобновяването на американските тестове върху световния ядрен клуб? Неизбежно е рискът Русия и Китай да последват примера, подкопавайки всякаква надежда за бъдещ договор за намаляване на стратегическите оръжия, в който да участват както Москва, така и Пекин. Северна Корея също може да се изкуши да проведе атмосферен тест, с което заплаши да направи над Тихия океан през 2017 г.