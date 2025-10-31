Атанасов, ПП-ДБ: Бюджет 2026 е на чантаджиите и държавната администрация

Бюджет 2026 е на чантаджиите и държавната администрация. Това заяви пред bTV ген. Атанас Атанасов, заместник-председател на Народното събрание и депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Според него не се виждат предложения за солидни реформи и инвестиции.

„От добре информирани личности като Владислав Горанов, който се разхожда напред-назад и вади някакви информации, аз мога да кажа следното – това е бюджет на чантаджиите, на държавната администрация и на застоя. Преди да почине Брежнев, в ССР имаше такъв период на застой – държавата върви по инерция“, коментира Атанасов.

Според него решенията в държавата „се взимат от тандема Борисов-Пеевски“ и затова все още няма конкретика за финансовата рамка за следващата година.

„Цялата власт имат – могат да променят, каквото поискат, стига да имат приоритети. Не се виждат приоритети за управлението на държавата. (…) Борисов има талант. Умее да играе определени роли. Излезе и се скара на собственото си правителство. Нахока едни-други и всичко приключи със смяната на председателя на парламента, което е едно полезно действие. Той се държи като опозиция на собствената си власт“, посочи Атанасов.

По думите му резултатът от изборите в Пазарджик са били само повод за напрежението в ГЕРБ. Относно обвиненията на Делян Пеевски от ДПС-Ново начало към Бойко Рашков от ПП-ДБ Атанасов каза: „Мога да допусна, че този Мухарем неслучайно е пратен там. При всички положения г-н Рашков се е здрависал с човек, когото не познава“.

Атанасов определи съдебната система като „черна дупка“. „Мои познати ми казват, че членовете на ВСС не ходят на работа, появяват се само, когато има свикани заседания, а взимат по 20 хил. лв. Това на какво прилича? В тази връзка искам да питам какво работи министърът на правосъдието? За 10 месеца каква стъпка предприе този човек за промяна в съдебната система“, коментира депутатът.

На въпрос защо членовете във ВСС не са сменени, докато ПП-ДБ бяха на власт: Атанасов каза: „За 9 месеца не успяхме, може би, това беше една от слабостите ни. Може би и ние не сме били достатъчно инициативни към онзи момент. Разговорите, водени в „сглобката“, бяха за промяна на Конституцията. От там да започнем и бяхме спънати“, допълни той.



Попитан как се е сдобил с доклада за Мартин Божанов – Нотариуса, той заяви, че го е получил на електронната си поща. „Тази информация е събирана от един кръг хора, които са били към един момент противници на главния прокурор Иван Гешев. Информацията за посещенията в онзи клуб е абсолютно реална“, допълни той.

Атанасов не изключи възможността прокурор Иво Илиев, чието име също присъства в доклада, да е станал жертва на отмъщение.