Коледният бонус става задължителен в Словения

Празничната надбавка ще е в размер половината минимална работна заплата

31.10.2025 | 10:22 ч. Обновена: 31.10.2025 | 10:22 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Словенското правителство одобри законопроект, въвеждащ задължителен коледен бонус за всички служители.

Така наречената зимна празнична надбавка ще бъде в размер на половината минимална работна заплата, което означава, че за тази година ще бъде на стойност 639 евро.

Според приетата вчера разпоредба срокът за изплащане на бонуса е не по-късно от 18 дни след крайния срок за изплащане на заплатите през ноември. Ако компанията има затруднения с ликвидността, парите могат да бъдат изплатени до 31 март, отбелязва словенското издание на „Форбс“. 
(БТА)

 

