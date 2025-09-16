Русия управлява мрежа от центрове за военно обучение и превъзпитание на хиляди украинчета

Разследване на институт, свързан с Йейлския университет, разкри мрежа от 210 заведения, в които руските власти са преместили насилствено хиляди украински деца – 35 000, според оценките на проучването – по време на войната . В повече от половината от тези центрове децата са били превъзпитани в руски патриотизъм, а на поне 39 места са получили военно обучение или са сглобявали дронове, според екипа на Училището за обществено здраве към Йейл, който е локализирал тези заведения, пише El País.

„Тази мрежа се простира от Черно море до Тихия океан и включва всичко - от лагери за превъзпитание на малки деца до военни бази, където млади хора получават обучение по окопна война“, каза пред вестника чрез видеообаждане ръководителят на разследването Натаниел Реймънд.

Връщането на деца в Украйна е един от основните дипломатически фронтове, отворени срещу Русия през последните месеци. През август беше сформирана Международната коалиция за завръщане на украински деца , съставена от 38 държави, включително почти всички членове на Европейския съюз, Япония и Канада, наред с други. Съединените щати не се присъединиха към инициативата, но първата дама Мелания Тръмп изпрати писмо до Путин с много по-суров тон от този на съпруга си: „Като защитите невинността на тези деца, вие ще направите повече от това да служите само на Русия: ще служите на човечеството.“

Авторите на доклада, базиран на отворени източници, са изненадани от мащаба на тази мрежа. Тази северноамериканска институция досега е докладвала на ООН и други международни агенции за съществуването на 54 центъра. „Преди три месеца си мислехме, че ще открием само сто; това е огромна система“, добавя Реймънд.

Една пета от центровете подготвят непълнолетни за война. „Военните програми включват бойна подготовка, паради, маневри, сглобяване на дронове и обучение по военна история“, отбелязва проучването.

Възрастта варира от осем до 17 години,

въпреки че екипът от Йейл отбелязва, че повечето военни програми са предназначени за юноши на 14 и повече години.

Тези курсове запознават непълнолетните със „състезания по стрелба и хвърляне на гранати“ и ги обучават в „бойна медицина, пилотиране на дронове и тактическа подготовка“.

„В един от случаите открихме група непълнолетни от Луганск, които бяха отведени във въздушна база за въздушно-десантно обучение. Самолетът е принадлежал на администрацията на руския президент“, се казва в доклада.

Екипът от Йейл няма данни за непълнолетни, изпратени на фронта. Киев обаче твърди, че деца, останали в райони, контролирани пряко или косвено от Русия от 2014 г. насам – Донецк, Луганск и Крим – са се записали в настоящата инвазия, след като са били индоктринирани през последното десетилетие.

Разследването на Йейл е идентифицирало най-малко 130 центъра за превъзпитание на непълнолетни в руски патриотизъм. Това включва лекции по история, „които обслужват интересите на руското правителство“ и пеене на патриотични песни. И винаги на руски език.

„Тези дейности са част от по-широка кампания, водена по заповед на руския президент Владимир Путин, за русифициране на жителите на временно окупираните територии на Украйна“, се казва в доклада.

Ръководителят на кабинета на украинския президент Андрей Йермак заяви в понеделник, че това разследване опровергава руската версия и „изисква действия“. „Децата винаги са най-уязвимите жертви на конфликта“, подчерта той.

Женевската конвенция за защита на цивилното население е кристално ясна. Член 24 гласи, че образованието на деца под 15-годишна възраст „ще бъде, ако е възможно, поверено на лица от същата културна традиция“ и страните „ще насърчават приемането на такива деца в неутрална страна за целия конфликт“. Член 26, от своя страна, призовава за „улесняване, по-специално, на дейността на агенциите, посветени на събирането на семейства“.

През 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповед за арест срещу Владимир Путин

и комисаря на Кремъл по правата на детето Мария Львова-Белова за „незаконно депортиране на деца“ от Украйна в Русия. Няма обаче консенсус относно броя на украинските непълнолетни, насилствено отведени от Русия. Цифрите варират в различните източници.

Екипът на Училището по обществено здраве в Йейл изчислява, че около 35 000 украински непълнолетни са преминали през тези заведения в даден момент или остават там.

„Руснаците не спазват Женевските конвенции. Те не са позволили на Червения кръст достъп до тези лагери, за да регистрират непълнолетните. Това е трябвало да бъде направено, когато те са били задържани от Русия преди три години и половина“, подчертава Реймънд.

Президентският комисар по правата на детето на Украйна, Дария Герасимчук, призна пред El País в друг видеообаждане, че „дори Украйна не може да определи точния брой на децата, които са били насилствено преместени от Русия“. „Част от Украйна все още е окупирана и не можем да определим какво се е случило с някое от децата, но разбираме, че става въпрос за стотици хиляди деца“, каза Герасимчук.

Комисарят по правата на децата в Кремъл, Мария Львова-Белова, заяви през 2023 г., че над 700 000 деца са били евакуирани на руска страна поради войната, въпреки че подчерта, че на практика всички те са били придружени от семействата си. Киев сега твърди, че има „известна информация“ за над 19 000 насилствено преместени деца, според Герасимчук.

Преди повече от две години, в интервю за този вестник, Львова-Белова отхвърли твърдението на Киев като нереалистично. „Ако са били отнети от родителите си, тогава някъде трябва да има хиляди родители, които търсят децата си, но те не го правят“, каза тя тогава.

Украинската инициатива „Върнете децата“ изчислява, че до момента Русия е върнала 1605 непълнолетни на семействата им. В крехките преговори, проведени през последните месеци между Киев и Москва в Турция, правителството на Володимир Зеленски представи списък с имената на 339 непълнолетни .

„Това не означава, че това са всички деца, които искаме обратно“, подчертава Герасимчук. „Причината е, че личните данни на децата са много чувствителни и не искаме руснаците да ги крият“, твърди той, преди да обясни, че списъкът „е бил начин да се провери готовността на руснаците за преговори“. „Но за съжаление не са предприети абсолютно никакви по-нататъшни действия“, оплаква се той.

Както украинските, така и руските правозащитници, интервюирани от този вестник, изразяват съжаление, че няма руска база данни, съдържаща имената на разселени украински непълнолетни, която да улесни тяхното търсене.

Комисарят на Кремъл за непълнолетните подчертава, че децата не се дават на руски семейства за постоянно осиновяване, а по-скоро под временно настойничество, в случай че бъдат потърсени в бъдеще. Според независимата руска медия „Важные истории“ около 2500 украински деца са били добавени към руската система за осиновяване до 2023 г. От тях около 1000 са били изпратени на семейства.

„Дмитрий, 16 години. Той е артист, мил и много дружелюбен. Отнася се с уважение към възрастните“; „Мария, 10 години. Мило и дружелюбно момиче. Обича да чете и пее“; „Ева, 5 години. Тя е очарователно и привлекателно момиче, което винаги иска да бъде център на внимание и обича да танцува.“

Това са някои от 310-те обяви за осиновяване, публикувани на уебсайта на Министерството на образованието на самопровъзгласилата се Луганска народна република.

Този регистър на деца-сираци или деца без родителски грижи е изключение. Други окупирани територии не публикуват никакви списъци, а базата данни за осиновяване на Руската федерация връща „нула“ при търсене на деца от Донецк, Луганск, Херсон, Запорожие и Крим – всички региони, които Русия е анексирала в конституцията си, в противоречие с международното право.

„През декември миналата година представихме на вниманието на Съвета за сигурност на ООН оплакването, че деца от Донецк и Луганск са представяни на тези уебсайтове като руски сираци, като местоположението на центровете им за временно настаняване в Русия е посочено като тяхно местоположение“, каза Натаниел Реймънд.