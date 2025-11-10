IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Безос отложи изстрелването на ракетата "Ню Глен"

Космическата му компанията Blue Origin се отказа заради лошото време

10.11.2025 | 07:37 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Космическата компания на американския милиардер Джеф Безос "Блу Ориджин" (Blue Origin) отложи за неопределено време изстрелването на своята ракета "Ню Глен" (New Glenn) заради неблагоприятни метеорологични условия над стартовата площадка в щата Флорида, предаде Франс прес.

В изявлението се обяснява, че "система от купести облаци" е усложнила ситуацията. В резултат компанията "проучва варианти за следващия (си) опит въз основа на прогнозата за времето".

Очакваше се определянето на дата за нов опит за изстрелване да бъде трудно заради частичното спиране на на работата на федералното правителство, което продължава рекордните 40 дни, отбелязва АФП. Тъй като авиодиспечерите вече не получават заплащане, Федералната авиационна администрация ще ограничи изстрелванията на ракети за търговски цели, считано от понеделник.

По-късно от "Блу Ориджин" обаче съобщиха, че планират нов опит за изстрелване в сряда между 14:50 и 16:17 ч. (от 21:50 до 23:17 ч. българско време).

"Ню Глен" е огромна ракета носител, висока 98 метра и предназначена за многократна употреба. Нейната мисия по-конкретно е да изпрати две сонди на космическата агенция на САЩ НАСА около Марс, за да проучат историята на климата на Червената планета и да проправят пътя за евентуалното ѝ изследване от хората. /БТА

 

