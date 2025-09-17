След политиката Иванка Тръмп се насочва към инфлуенсърството

По време на първия мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп любимата му дъщеря Иванка беше в центъра на политиката и верен негов помощник. В тази администрация това не е е така - още по време на президентската кампания Първата дъщеря ясно даде да се разбере, че този път ще постави семейството си на първо място и няма да бъде в Белия дом.

Възможно ли е обаче Иванка да се насочва към живота на инфлуенсър? Откакто напусна политическата сцена през 2021 година тя води доста различен начин на живот.

Иванка и съпругът ѝ, Джаред Кушнър, се преместиха на ексклузивния остров Индиън Крийк във Флорида с трите си деца - 13-годишната Арабела, 10-годишният Джоузеф и 8-годишният Теодор, където младоженците Лорън Санчес и магнатът на Amazon Джеф Безос са техни съседи.

Иванка и Джаред сякаш отново са прегърнати от своите светски приятели през последните месеци, тъй като са снимани да се разхождат на популярни места из целия Маями с известни приятели като Ким Кардашиян.

Този уикенд тя дори беше видяна да споделя маса с Бионсе и Джей Зи на REFORM Alliance Casino Night на Майкъл Рубин в Атлантик Сити. Иванка облечена в блестяща сребърна рокля на звездното събитие.

Наскоро дъщерята на американския президент се впусна и в редица бляскави бягства, които често документира в своя Instagram.

Откакто се премести от Вашингтон, окръг Колумбия, Иванка бавно започна да публикува повече в социалните си медии, давайки на зрителите поглед към личния ѝ живот, като споделя откъси от бляскавите си вечерни излизания, луксозни пътувания и дори тренировъчната си рутина.

Изглежда, че светската дама запълва времето си с упражнения като медитация по джиу-джицу, четене и не на последно място луксозни пътувания по света.

През януари тя дори разкри някои от любимите си продукти за грим и уелнес, докато се появяваше в подкаста Skinny Confidential Him & Her - нещо, което рядко е правила през последните години.

Освен това Иванка редовно споделя в своите Instagram Stories пакетите, които е получила от различни марки, като наскоро една от тях показва какво е получила от марката хранителни добавки Cymbiotika. Миналата седмица тя сподели и серуми и масла, които е получила от Testament Beauty, представени ѝ в разкошна черна флорална кутия.

“Малък лукс за кожата. Благодаря ти, @testamentbeauty”, написа Иванка.

Това е познат ход, който много инфлуенсъри в социалните медии правят - публикуват всички пакети, които им идват.

И така, възможно ли е Иванка да е на път към живота на инфлуенсър?

Според множество експерти по връзки с обществеността и социални медии, със сигурност изглежда така.

“Instagram профилът на Иванка Тръмп претърпя забележима промяна през последните години“, каза ексклузивно пред Daily Mail Стейси Джоунс, основател и изпълнителен директор на Hollywood Branded.

“Докато някога се е основавал предимно на изпипано политическо позициониране и подбрани семейни моменти, сега съдържанието ѝ е по-ориентирано към начина на живот, с разопаковане на кутии, модни акценти и изображения, насочени към уелнес“, продължи Джоунс.

“Този ​​тип промяна е много целенасочена – тя сигнализира за дистанциране от политическата арена и движение към култивиране на по-мек, по-амбициозен публичен имидж”, на мнение е PR експертът и отбеляза, че Instagram профилът на Иванка в наши дни “прилича на стратегията на инфлуенсър“.

“Тя по същество се препозиционира като самостоятелна марка за начин на живот“, добави Джоунс.

“Независимо дали се нарича инфлуенсър или не, този вид публикации – пакети от марки, продуктови прожектори – са предназначени да я приведат в съответствие с потребителската култура“, обясни тя.

Райън Маккормик, съосновател и специалист по връзки с медиите в Goldman McCormick PR, също каза пред Daily Mail, че “появата на Иванка като инфлуенсър“ не е изненадваща. “Г-жа Тръмп често обсъжда за какво е благодарна, модните си предпочитания и дори благотворителните организации, които подкрепя“, обясни Маккормик.

“Иванка не изглежда да проповядва или политически поляризира, което ѝ дава най-добрия шанс да достигне до възможно най-голяма аудитория“, добави той.

Маккормик дори посочи, че снимките, които Иванка публикува, са много „висококачествени“ – очевидно направени с професионален фотоапарат.

Разбира се, голяма част от това да си успешен инфлуенсър е да имаш първокласни снимки за публикуване в Instagram профила си.

И ако инфлуенсирането е това, което Иванка наистина иска да прави, Маккормик смята, че има ясен път за нея. “Иванка Тръмп е в силна позиция да бъде успешен инфлуенсър, особено ако фокусът ѝ е върху луксозни марки от висок клас“, сподели Маккормик.

“Някои публикации на Instagram потребители очевидно са платени реклами, но ако на Иванка е платено за промотиране на компания, мисля, че това е направено фино. Например, тя публикува снимка на себе си с облекло, споменава защо е лично за нея и дава реклама на тази марка. Изглежда автентично”, добавя експртът.

Джоунс се съгласи, че Иванка би могла да постигне голям успех в бизнеса със социални медии, но смята, че онлайн се предава по-важно послание.

“По-важният извод е, че тя изглежда е в режим на възстановяване на марката“, каза Джоунс за Иванка и предполага, че публикациите ѝ не са случайни, а препозиционират идентичността ѝ.

“Независимо дали това в крайна сметка се развива като истинска кариера на инфлуенсър или просто като по-меко нулиране на имиджа, стратегията е ясна: тя работи, за да преосмисли наратива си от политика към начин на живот.“

Новият начин на живот на Иванка идва само месеци след като тя разкри в подкаста Skinny Confidential Him & Her, че не може да понася “мрака“ на политическия свят.

43-годишната дама е била съветник на президента на Съединените щати по време на първия му мандат през 2017 г.

Тя каза на водещите на подкаста Лорин Бостик и Майкъл Бостик, че преживяването ѝ в Белия дом е било “много емоционално време“.

“Ставаш малко безчувствен“, каза тя. „Това е много мрачно, негативно. И някои хора харесват гладиаторския аспект на това“, отбеляза Иванка.