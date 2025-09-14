Кръстовден е един от най-почитаните празници в православния календар, който отбелязваме на 14 септември. На тази дата църквата почита Въздвижението на Светия кръст Господен, когато според преданието е бил открит истинският кръст, на който е бил разпнат Христос.

Празникът е известен и с редица народни вярвания и обичаи, които са се предавали през поколенията и са дълбоко свързани с християнската символика на кръста. Какви са главните поверия за Кръстовден?

Вярвания за здраве и закрила

Едно от най-разпространените поверия гласи, че водата, налята на Кръстовден, има особена сила. Хората са я пазели през цялата година и са я използвали за лек срещу болести и уплаха.

Съществувало е поверие, че ако на този ден човек си измие лицето с такава вода, ще бъде здрав и закрилян от зло.

Денят на големия кръст

В народната традиция Кръстовден е известен още като Ден на големия кръст. Смятало се е, че от този ден започва истинската есен и природата постепенно се подготвя за зимата. Земята „се кръсти“ и хората отбелязват своеобразна граница между лятото и студените месеци. Затова в миналото именно около Кръстовден се започвали есенните селскостопански дейности – оране, сеитба и прибиране на реколтата.

