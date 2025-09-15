Русия ни обяви за враг, но русофилите и Митрофанова се събраха и си попяха

Снимка: Посолство на Русия 1 / 4 / 4

Русофили от България и света се събраха на XХ Национален и III Международен събор на приятелите на Русия в местността Паниците край Калофер. Независимо, че България е обявена за враг от Русия, присъстващите вяха руски и български флагове и пяха познати руски песни като "Катюша", "День победы", "Позови меня" и др.

Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова произнесе реч на тържественото откриване на събора, а също така прочете приветствие от министъра на външните работи Сергей Лавров.

"Движение на русофилите, чиято дейност отдавна е излязла извън границите на една държава, обединява хора от много страни по света. Където и да живеят – и на Изток, и на Запад – всички те изпитват симпатия към Русия, руския език и култура, споделят вечни, непреходни духовни и морални ценности", отбеляза Лавров в обръщението си към участниците и организаторите на събитието.

"Благодаря ви за доброто отношение към Русия, за усилията ви по запазване на общата ни история и укрепване на връзките между народите на нашите страни", добави Митрофанова, пожелавайки на събралите се упоритост, смелост и единство в редиците.

Проявата бе под наслов „България и Европа са по-силни заедно с Русия“.