Евакуираха 1400 туристи от Мачу Пикчу заради протест

Демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията

17.09.2025 | 08:07 ч. Обновена: 17.09.2025 | 08:36 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Около 1400 туристи бяха евакуирани от Мачу Пикчу заради протест в района на прочутия археологически обект в Перу, предаде Франс прес, като се позова на властите.

Демонстранти, настояващи нова компания да поеме автобусната връзка между най-близката железопътна гара и Мачу Пикчу, влязоха в сблъсъци с полицията. Четиринадесет служители на реда бяха ранени, докато разчистваха пътна барикада.

Властите успяха да евакуират около 1400 туристи, но 900 други остават блокирани в района.

Предстои среща между представители на правителството и синдикатите в опит да бъде намерено решение, което да удовлетвори демонстрантите.

Обект на световното наследство на ЮНЕСКО от 1983 г., Мачу Пикчу посреща на ден средно по 4500 посетители, сред които много чужденци, според официални данни, отбелязва АФП.
(БТА)

Мачу Пикчу туристи протест
