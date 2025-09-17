ЕС ще сгреши, ако не интегрира Украйна в отбранителната си архитектура

„Би било голяма грешка, ако ЕС не интегрира Украйна в своята отбранителна архитектура“.

Това заяви европейският комисар по въпросите на отбранителната индустрия и космоса Андрюс Кубилиус в интервю за „Киев Индипендънт“.

„Ако наистина настъпи така нареченият Ден Х и (руският президент Владимир) Путин започне агресия срещу нас, трябва да разберем, че той ще дойде с бойно изпитана армия – много по-силна, отколкото беше през 2022 г., с възможност да използва милиони дронове“, подчерта Кубилиус.

През последните дни Русия засили провокациите срещу източните членки на ЕС. На 10 септември Москва наруши въздушното пространство на Полша, което накара Варшава да свали руски дронове над своя територия – първи подобен случай за страна от НАТО от началото на пълномащабната война срещу Украйна преди три години.

Ескалацията предизвика критики от ЕС, НАТО и редица западни лидери. В отговор Украйна и Полша започнаха съвместни учения с дронове и антидронови системи, използвайки опита на Киев от войната.

„А на демократичната страна на европейския континент имаме само украинската армия, която притежава същите бойно изпитани способности. И би било голяма грешка от наша страна да не намерим най-добрия начин да интегрираме украинските способности, украинските въоръжени сили и украинската отбранителна индустрия по възможно най-бързия начин в някакъв нов отбранителен архитектурен модел“, каза комисарят.

Само дни след нарушаването на полското въздушно пространство, руски дронове отново навлязоха във въздушното пространство на ЕС и НАТО – този път над Румъния, на 13 септември, по време на масирана въздушна атака срещу Украйна.

„Затова започваме да говорим и ще продължим напред с нов подход, който се нарича Европейски отбранителен съюз“, допълни Кубилиус, цитиран БГНЕС.