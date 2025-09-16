Лавров: Русия постепенно се отказва от термина "неприятелски държави“

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че страната му постепенно ще се откаже от използването на термина "неприятелски държави".

Той изхожда от това, че има неприятелски правителства, а не държави.

"Постепенно се отказваме от термина "неприятелски страни", въпреки че той остава в законодателството, но, както президентът [Владимир Путин] подчерта наскоро на едно от събитията във Владивосток, за нас няма неприятелски страни, има страни, чиито правителства са неприятелски настроени към Руската федерация“, коментира Лавров, цитиран от ТАСС и БТА.

Към момента България също попада в графата "неприятелски държави".