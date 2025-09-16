IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лавров: Русия постепенно се отказва от термина "неприятелски държави“

Има страни, чиито правителства са неприятелски настроени към нас, добави министърът

16.09.2025 | 13:12 ч. Обновена: 16.09.2025 | 15:14 ч.
Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че страната му постепенно ще се откаже от използването на термина "неприятелски държави".

Той изхожда от това, че има неприятелски правителства, а не държави.

"Постепенно се отказваме от термина "неприятелски страни", въпреки че той остава в законодателството, но, както президентът [Владимир Путин] подчерта наскоро на едно от събитията във Владивосток, за нас няма неприятелски страни, има страни, чиито правителства са неприятелски настроени към Руската федерация“, коментира Лавров, цитиран от ТАСС и БТА.

Към момента България също попада в графата "неприятелски държави".

Към момента България също попада в графата "неприятелски държави".

Сергей Лавров Русия неприятелски държави Владимир Путин
