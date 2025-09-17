Депутатите обсъждат петия вот на недоверие срещу правителството

Депутатите ще дебатират днес по петия вот на недоверие към правителството с министър-председател Росен Желязков във връзка с „провала в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава“. Разискванията по проекторешението за гласуване на вот на недоверие са първа точка в проектопрограмата на парламента за тази седмица.

Съгласно правилника на Народното събрание, гласуването на вота ще бъде утре, 24 часа след приключване на дебатите.

На 12 септември „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) внесоха в деловодството на парламента искане за вот недоверие към Министерския съвет за „провал във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава“. Искането е подписано от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и депутати от „Алианс за права и свободи“ (АПС). Заявка за подкрепа на вота на недоверие в пленарната зала дадоха „Възраждане“ и „Величие“, които не са сред вносителите.

„Проблемът на завладяната държава и превзетите институции е проблем на системната корупция по високите етажи на властта, чрез която институциите спират да действат в обществен интерес и все повече действат в частен интерес по разпореждане на малка група политически и неполитически играчи“, заявяват вносителите на вота, цитирани от БТА. В мотивите си те посочват, че настоящото правителство системно не успява и не желае да провежда политика на осигуряване на обществения ред и сигурност и борба срещу престъпността. Налице е и тотално бездействие на министъра на вътрешните работи, неразбиране на материята на вътрешната сигурност и нежелание да се предприемат адекватни мерки за прекратяване на престъпни практики в системата на МВР, както и решителни действия за противодействие на различните форми на престъпления в обществото, смятат още вносителите.

Докато кабинетът се ползва с доверието на мандатоносителите, на подкрепящите партии в коалицията и с това на тези, които го подкрепят в парламента, ще продължава да работи, коментира премиерът Росен Желязков внесения пети вот на недоверие към ръководения от него кабинет. Той посочи, че колкото повече ги атакуват, толкова по-мотивирано правят правителството.

„Какво предлагат „Продължаваме промяната-Демократична България“ с внесения вот на недоверие – да се прегърнат с „Възраждане“. „Възраждане“ протестират срещу европейския ни път“, каза лидерът на партията мандатоносител ГЕРБ Бойко Борисов и обвини ПП-ДБ в лицемерие и в това, че не посочват алтернатива. Техният план е да разрушат, без никакъв план какво да съградят, смята той.

Лидерът на ДПС и на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски заяви в съобщение до медиите, че разрушителното поведение на опозицията в българския парламент и на президента ескалира в последните дни до нива, които налагат един много ясен и категоричен отговор от подкрепящото редовно избраното българско правителство мнозинство в парламента.

Преди лятната ваканция на парламента кабинетът „Желязков“ оцеля при четири вота на недоверие.

Първият вот беше за външната политика по инициатива на „Възраждане“ и подкрепен с подписите на „Величие“ и МЕЧ. Второто искане за оставка беше за „провал в борбата с корупцията“. Този път то беше по инициатива на МЕЧ и отново подкрепено от „Величие“ и „Възраждане“. Третият вот, внесен от „Възраждане“ с подписите на МЕЧ и „Величие“, беше за „провал във финансовата политика“. Четвъртият вот, иницииран от „Величие“, с подкрепата на МЕЧ и „Възраждане“, беше свързан с незаконни сметища. Той отново беше неуспешен, но в пленарната зала го подкрепиха, освен трите партии-вносители, и от „Продължаваме промяната“, един лидерски глас от „Да, България“, както и депутатите от АПС.