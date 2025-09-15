Семейство с две деца се изгуби с колата си в кърджалийския регион

Семейство от Варна, пътувало с автомобила си, се изгуби в кърджалийския регион и бе открито след няколкочасова издирвателна акция. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Кърджали.

Два полицейски екипа - от районните управления в Крумовград и Момчилград, са се включили в акцията. Сигналът на тел. 112 е бил подаден на 13 септември в 1:20 часа. При обаждането било съобщено, че двама съпрузи с двете си деца са попаднали с автомобила си в гориста местност край село, където пътят свършва и не могат да се ориентират.

След намесата на полицейски служители семейството е било открито около 5:00 часа в землището на крумовградското село Рибино в добро състояние. Полицаите са извели пътуващите на главния път.

От полицията обясниха, че в случая става въпрос за пътуващи изгубили се хора, но често се случва органите на реда да издирват изгубили се туристи. При един от последните случаи в региона Областната дирекция на МВР и Районното управление в Джебел получиха благодарствени писма в края на август от двама съпрузи, изгубили се на връщане от разходка до крепостта „Устра“.