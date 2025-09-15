Медведев: Ако НАТО защитава украинското небе, Русия ще разглежда това като обявяване на война

Кремъл заяви днес, че е очевидно, че НАТО воюва срещу Русия, като оказва пряка и непряка подкрепа на Украйна, предаде Ройтерс.

"НАТО де факто е въвлечена в тази война", каза пред репортери Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент Владимир Путин.

"НАТО оказва пряка и непряка подкрепа на режима в Киев. Може да се каже с абсолютна сигурност, че НАТО се бие срещу Русия", посочи той.

Междувременно бившият руски президент Дмитрий Медведев заяви, че ако силите на НАТО започнат да защитават украинското въздушно пространство, Русия ще разглежда този ход като обявяване на война, предаде ДПА.

"Реализирането на провокативната идея на Киев и други идиоти да създадат зона, забранена за полети, над Украйна, и да позволят на страните от НАТО да свалят нашите дронове, ще означава само едно: война на НАТО с Русия", написа руският политик в своя канал в "Телеграм".

След като миналата седмица руски дронове нарушиха полското въздушно пространство, НАТО разположи допълнителни изтребители по източната си граница. Това предизвика нова дискусия в Европа за разширяване на защитата към западната част на Украйна и за сваляне на руски дронове или ракети, които навлизат в тази зона.

От началото на войната през 2022 г. Украйна призовава за установяване на зона, забранена за полети, от страна на НАТО. Западните съюзници на Киев обаче досега се въздържат от такава стъпка, опасявайки се от пряка военна конфронтация с Москва, отбелязва Ройтерс.

Свързани статии Дмитрий Песков: Има пауза в преговорите между Русия и Украйна

Медведев, който понастоящем разполага със значителна власт в Русия като заместник-председател на Съвета за сигурност, също заплаши с ответни мерки, ако замразените в Европейския съюз руски държавни активи бъдат използвани за финансиране на Украйна като част от репарационен заем.

Москва ще преследва отговорните държави и политици от ЕС „във всички възможни международни и национални съдилища – а в някои случаи и извън тях“, допълни той. (БТА)