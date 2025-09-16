Фон дер Лайен: Европа трябва да поеме основната тежест за своята сигурност

Европа трябва да поеме основната тежест за своята сигурност, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на форум в Брюксел, посветен на бъдещето на ЕС. Постигането на по-голяма независимост в отбраната не може да настъпи за една нощ, добави тя.

Фон дер Лайен отбеляза, че всички действия за подобряване на европейската отбрана се предприемат съгласувано с НАТО. По нейните думи ЕС е одобрил изключително бързо предложенията на ЕК за осигуряване на допълнителни средства за отбранителни цели.

Кръговата икономика е в центъра на нашата независимост от вноса на суровини, посочи Фон дер Лайен. Тя отбеляза, че днес една държава контролира основно или дори изцяло световния внос на някои изкопаеми суровини.

Трябва да постигнем намаление на цените на енергията, ЕС е твърде зависим от вносни изкопаеми горива. Решението е да произвеждаме възобновяема и ядрена енергия. Предложихме намаляване с 2/3 на времето за одобряване на проектите за вятърни паркове, посочи председателят на ЕК. Фон дер Лайен добави, че все още националните електропреносни мрежи в ЕС не са достатъчно добре свързани.

Европейският единен пазар далеч не е завършен и това трябва да се промени, настоя тя. По нейните думи Европа има водеща роля при внедряването на изкуствения интелект и в новия многогодишен бюджет на ЕС се предвижда значително увеличение на средствата за научни изследвания и цифровизация.

(кор. на БТА Николай Желязков)