Унгарците ще пътуват без виза до САЩ

САЩ възстановиха напълно статута на Унгария в рамките на Програмата за безвизово пътуване (Visa Waiver Program), администрирана от американското министерство на вътрешната сигурност, след като унгарското правителство предприе мерки за отстраняване на пропуските в сигурността, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на американското посолство в Будапеща.

Решението е един от първите осезаеми признаци за подобряване на отношенията между Унгария и САЩ, откакто Доналд Тръмп се завърна в Белия дом.

Унгарският премиер Виктор Орбан отдавна е съюзник на Тръмп.