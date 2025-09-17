IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 6

Унгарците ще пътуват без виза до САЩ

17.09.2025 | 03:05 ч. Обновена: 17.09.2025 | 03:57 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

САЩ възстановиха напълно статута на Унгария в рамките на Програмата за безвизово пътуване (Visa Waiver Program), администрирана от американското министерство на вътрешната сигурност, след като унгарското правителство предприе мерки за отстраняване на пропуските в сигурността, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на американското посолство в Будапеща. 

Решението е един от първите осезаеми признаци за подобряване на отношенията между Унгария и САЩ, откакто Доналд Тръмп се завърна в Белия дом.

Унгарският премиер Виктор Орбан отдавна е съюзник на Тръмп.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem