През тази зима от летище Варна ще се изпълняват полети до 16 дестинации

През тази зима от летище Варна ще се осъществяват полети до 16 дестинации, с 4 повече в сравнение с 2024 г., каза директорът на аеропорта Димитър Костадинов. По думите му сред новите линии ще са тези до Бергамо (Италия) и Братислава (Словакия), както и до две летища в Германия. Той изтъкна още, че през тази зима полетите до други дестинации ще бъдат с по-голяма честота в сравнение с миналата година.

От началото на 2025 г. на летище Варна са обслужени близо 1,4 милиона пътници, увеличението спрямо същия период на 2024 г. е с около 17 процента. По думите на Костадинов най-сериозно увеличение има на германския пазар. От Варна са реализирани връзки с 15 летища в тази държава, а на аеропорта са обслужени около половин милион пасажери, летели по тези линии.

Днес на летището, след 5 годишно прекъсване, бе възстановена линията до Бергамо (Италия).