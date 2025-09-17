IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 5

През тази зима от летище Варна ще се изпълняват полети до 16 дестинации

Това е с четири повече в сравнение с 2024 г.

17.09.2025 | 02:00 ч. Обновена: 17.09.2025 | 02:32 ч. 1
Снимка: Летище Варна

Снимка: Летище Варна

През тази зима от летище Варна ще се осъществяват полети до 16 дестинации, с 4 повече в сравнение с 2024 г., каза директорът на аеропорта Димитър Костадинов. По думите му сред новите линии ще са тези до Бергамо (Италия) и Братислава (Словакия), както и до две летища в Германия. Той изтъкна още, че през тази зима полетите до други дестинации ще бъдат с по-голяма честота в сравнение с миналата година.

От началото на 2025 г. на летище Варна са обслужени близо 1,4 милиона пътници, увеличението спрямо същия период на 2024 г. е с около 17 процента. По думите на Костадинов най-сериозно увеличение има на германския пазар. От Варна са реализирани връзки с 15 летища в тази държава, а на аеропорта са обслужени около половин милион пасажери, летели по тези линии. 

Днес на летището, след 5 годишно прекъсване, бе възстановена линията до Бергамо (Италия).

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

летище варна
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem