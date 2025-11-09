Обжалваха обществената поръчка за 4-те камиона за събиране на боклук в София

Поредна обществена поръчка в областта на сметосъбирането на Столична община е обжалвана и ще се забави. София се опитва да закупи 4 камиона с кран или манипулатор за контейнери, както и страничен товарач с компактор. Техниката ще бъде ползвана от предприятието за третиране на отпадъци. И двете позиции обаче са обжалвани, показва справка в профила на купувача на общината, пише в. "Сега".

Поръчката бе обявена в началото на октомври, като е с прогнозна стойност 2.7 млн. лв. Отварянето на офертите беше насрочено за 7 ноември, петък, но така и не се е случило. По поръчката са получени две жалби - от фирма "Екосол България" и фирма "Жорент". "Екосол България" е сключвала договори с други общини, показва справка в регистъра за обществените форъчки. Фирма "Жорент" е създадена през ноември, 2024 г. и няма данни за договори по ЗОП.

Не е ясно до какво забавяне ще доведат двете жалби.

В КЗК се обжалват и решенията за прекратяване на обявената голяма обществена поръчка за сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село", както и за "Подуяне", "Изгрев" и "Слатина". Възможно е във втората група райони пак да се стигне до временна кризисна организация. От "Спаси София" вчера предупредиха, че при снеговалеж кризата ще се разрастне, защото столицата разполага само с 4 снегорина извън тези на почистващите фирми, които в момента нямат действащи договори.

В актуализация на редовния си бюлетин за ситуацията около сметопочистването Столична община задълбочи конфликта с фирма "Екобулпак" за разделното събиране на отпадъци без да има информация за някакво ново развитие по темата. Бюлетинът е актуализиран с днешна дата.

"На 4 ноември „Екобулпак“ уведомиха Столична община, че смятат да спрат обслужването на цветните контейнери в 16 района – без договорно основание. Само 6 дни по-рано подписаха удължаване на договора до 2026 г. – това поставя сериозни въпроси за мотивите им.

Да се депонира рециклируем отпадък като битов е забранено по закон. Ако “Екобулпак” спрат да обслужват 16 района с над 800 000 жители, рискуват да паднат под минималното покритие и да загубят лиценза си. Призоваваме МОСВ за спешна проверка.

Делът на цветните контейнери е под 3% от общия отпадък.

В „Люлин“ това са около 18 тона седмично срещу 800 тона битови отпадъци.

Имаме план за алтернативна организация и строг контрол от Инспектората – при необслужени съдове следват глоби", съобщават от общината. От кметството сочат поименно собственика на фирмата Видьо Видев, като изтъкват нарушения на друго негово дружество.

"Още през април 2025 г. директорът на СПТО докладва официално до зам.-кмета по екология, че камиони на „Екобулсорт“ (на Видьо Видев) доставят на депото рециклируеми отпадъци – пластмаси и картон – маскирани като „битови“ (код 20 03 99).

Проверка на ОП „СПТО“ и становище на РИОСВ – София показват, че това грубо нарушава изискванията за класификация и третиране на отпадъците, защото под този код могат да се депонират само остатъчни, неоползотворими отпадъци след сепариране, а не суровини, годни за рециклиране.

Служителите на завода са заснели нарушенията и са уведомили МОСВ.

Този случай потвърждава системна практика на същите фирми – да опитват да заравят пластмаса и картон, вместо да ги рециклират, което е незаконно и вреди на околната среда.

Собственикът на „Екобулпак“ – Видьо Видев – стои зад фирмата “Екобулсорт“, чиито камиони са засечени в схема за незаконно депониране на отпадъци. По тези данни кметът Васил Терзиев сезира Европейската прокуратура през юли 2025 г. за потенциална измама с евросредства. Същата фирма е източвала около 3 млн. лв. годишно като напълно ненужен посредник в завода", пише в бюлетина на общината. Фирмата отрича и твърди, че на депото й връщат негоден за рециклиране боклук.