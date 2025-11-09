Милиардер за новия кмет на Ню Йорк: Ще стане като в Мумбай!

„Ню Йорк ще стане Мумбай"!

Миилиардерът и магнат в областта на недвижимите имоти Бари Стърнлихт атакува новия кмет на мегаполиса Зохран Мамдани, докато фирмата му планира да напусне града след победата му.

Фирмата на милиардера и инвеститор в недвижими имоти Бари Стърнлихт обмисля преместване от Ню Йорк, след като Зохран Мамдани е избран за кмет, като според него други бизнеси вероятно ще последват примера му.

Стърнлихт, председател на Starwood Capital Group, заяви, че градът по същество ще се превърне в Мумбай по време на мандата на Мамдани, предполагайки, че наемателите ще бъдат окуражени да не плащат наема си, пише "Дейли мейл".

„Крайнолевите наистина полудяват и казват, че наемателите не трябва да плащат. Значи, съседът разбира, че съседът не плаща, и не плаща, а следващият не плаща и тогава на практика ще превърнеш Ню Йорк в Мумбай.", казва той

В интервю за CNBC, Стърнлихт каза, че всеки пропуск в обществената безопасност при управлението на Мамдани ще насърчи хората и компаниите да напуснат града.

„Ако хората чувстват, че децата им не са в безопасност по улиците, те ще ги изтеглят от училище и те ще си тръгнат. И ако той спре финансирането на полицията или не им даде честта и престижа, които заслужават, мисля, че градът го очаква наистина труден период", казва милиардерът.

През декември 2020 г. Мамдани се обяви в подкрепа на отнемането на финансирането и разпускането на полицейското управление на Ню Йорк. Оттогава той се отказа от това и обеща да запази сегашния брой полицейски служител

Стърнлихт добави, че екипът му в Ню Йорк, който е разпределен в два офиса в Мидтаун, обмисля да напусне завинаги, след като Зохран Мамдани беше избран за кмет тази седмица

Щернлихт добави, че служителите, работещи в офисите на Starwood Capital в Ню Йорк, вече са изразили интерес да напуснат, след като Мамдани може да се премести в резиденцията на кмета Gracie Mansion.

„Имаме голям офис тук в Ню Йорк. Искам да кажа, ще видим как ще се получи, но екипът в Ню Йорк за първи път казва, че може би трябва да си тръгнем", каза той.

Starwood Capital наема около 7000 души в 19 града в Съединените щати и чужбина. Също така има инвестиции в търговски и жилищни недвижими имоти в целия град, включително два луксозни хотела.

Единият е близо до Бруклинския мост, а другият, хотел „Бакара", е срещу Музея за модерно изкуство.

Големи корпорации като тази на Стърнлихт се опасяват от желанието на Мамдани да увеличи най-високата ставка на корпоративния данък в щата от 7,5% на 11,5%.

Много от хората сериозно обмислят да напуснат града и да се преместят в различни крайградски общности, съобщиха двама брокери на недвижими имоти пред „Дейли Мейл".

Мамдани иска да засили защитата от изгонване на наемателите, което би могло да отнеме повече време на наемодателите да ги изгонят. Въпреки това, никоя от политиките на Мамдани, включително замразяването на разходите за наеми за стабилизирани наематели, не би извинила неплащането.