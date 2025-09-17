Зона, забранена за полети над Украйна? Предизвикателствата за Запада биха били огромни

След скорошните нахлувания на руски дронове над Полша и Румъния, полското правителство поднови разговорите за установяване на зона, забранена за полети над Украйна, с цел защита от по-нататъшни руски набези, пише NYT.

„Ако Украйна ни помоли“ да сваляме дронове „над нейна територия, това би било изгодно за нас“, заяви полският външен министър Радослав Сикорски в интервю за германски вестник, публикувано в понеделник. Той добави, че решението трябва да бъде взето съвместно с партньорите от НАТО и Европейския съюз (ЕС).

Преди три години и половина западните съюзници отхвърлиха молбата на украинския президент Володимир Зеленски за установяване на зона, забранена за полети, над страната му. Тогава лидерите на НАТО заявиха, че се опасяват, че установяването на такава зона рискува да ескалира войната и може да въвлече западните военни сили в конфликт с Русия.

Характерът на руската заплаха се е променил, тъй като Кремъл вече разчита на масово производство на дронове с голям обсег, вместо на изтребители, прелитащи през небето. Анализаторите обаче твърдят, че политическите предизвикателства пред налагането на зона за забрана на полети от НАТО остават значителни, а технологичните постижения от 2022 г. насам също правят това предложение трудно осъществимо от военна гледна точка.

Майкъл Р. Карпентър, бивш посланик на САЩ в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, заяви, че е малко вероятно Пентагонът да подкрепи наложената от Запада зона за забрана на полети, защото това би означавало „преминаване от война по заместители към пряка конфронтация“.

Ако западните съюзници на Украйна се ангажират да помогнат за защитата на украинското въздушно пространство, това би представлявало дилема. Ако не успеят да спрат руските дронове, това би разкрило безсилието на НАТО. А ако ги пресекат с скъпи ракети, единствената реална опция с настоящите им отбранителни средства, това бързо ще изчерпи арсеналите им.

Джъстин Бронк, старши научен сътрудник, който изучава въздушната мощ и технологиите в Кралския институт за обединени услуги в Лондон, предупреди, че Европа сама ще се бори да спре рояците от дронове, които Русия използва в момента.

„Западните въздушни сили, особено европейските, не са оборудвани да свалят устойчиво такива заплахи“, каза Бронк.

Реакцията на НАТО на вълната от руски дронове над Полша миналата седмица показа предизвикателството. Полски и холандски изтребители, въоръжени с ракети, струващи над 1 милион долара всяка, бяха изпратени да свалят няколко примамващи дрона, известни като Gerberas, струващи само десетки хиляди долари всеки или по-малко.

Това беше първият път, когато НАТО стреля директно по руски активи, но стратегията не е устойчива, каза г-н Бронк. Дори ако пренебрегнем цената, отбеляза той, просто няма достатъчно ракети в производство или запаси, за да се пресекат дроновете, с които Русия би могла да наводни всяка зона, забранена за полети.

Единствената армия в света, която се сблъсква с масови атаки с дронове, е тази на Украйна. Тя е разработила многослойна отбрана, която включва мобилни огневи групи, въоръжени с ракети и тежки оръдия, изтребители, прехващащи дронове и електронна война.

Работата на тези, на които е възложено да отговорят на руските атаки, е изтощителна.

„Току-що седнах – честно казано, съм напълно изтощен“, каза Макс, пилот на хеликоптер и командир на екипаж. „Нощите са изтощителни“, каза той. „Нашите момчета летят почти 24 часа без прекъсване, с кратки почивки само за презареждане. Те са напълно изтощени.“

Няколко часа по-късно вълна от най-малко 113 руски дрона премина в Украйна. Най-малко 89 бяха свалени или изведени от строя, а ударите бяха регистрирани на 22 места, според украинските въздушни сили. Най-малко седем души са загинали, съобщиха властите.

От началото на септември над 3500 дрона от различни типове и близо 190 ракети, заедно с над 2500 въздушни бомби, са били изстреляни в цяла Украйна, заяви Зеленски във вторник.

Юрий Игнат, ръководител на отдела за комуникации на украинските въздушни сили, заяви, че специалистите са готови да обучават европейските съюзници в тази нова форма на война, но отбеляза, че „този опит е придобит с кръв“.

Полското министерство на отбраната заяви в изявление, че очаква съвместното обучение да се проведе скоро на полска територия.

В петък НАТО обяви операция „Eastern Sentry“ за укрепване на източния си фланг, като Великобритания изпрати самолети „Typhoon“ в Полша.

За да бъдат по-ефективни, европейските изтребители трябва да интегрират системата „Advanced Precision Kill Weapon System“, която използва евтини ракети с лазерно насочване, разработени от BAE Systems, за да свалят дронове, заяви анализаторът Бронк.

Пол Смит, изпълнителен директор в BAE, заяви на изложение за отбрана в Лондон миналата седмица, че компанията работи по внедряването на системата, която се използва от американските изтребители, в европейските изтребители.

През годините Украйна е придобила редица западни системи за противовъздушна отбрана, които биха опростили процеса на интеграция. Но политическото колебание на Запада остава силно. Румъния, която през уикенда претърпя собствено нахлуване на руски дронове, заяви във вторник, че все още не подкрепя създаването на зона, забранена за полети.