Русия още не е достатъчно силна, за да нападне държава от НАТО

Полски генерал призова европейците да запазят спокойствие

16.09.2025 | 15:56 ч. Обновена: 16.09.2025 | 17:21 ч. 173
БГНЕС

Началникът на Генералния щаб на полските въоръжени сили генерал Виеслав Кукула призова европейците да запазят спокойствие.

Кукула отбеляза, че проникването на руски дронове в полска територия е било с цел да разтревожи обществото и да създаде разединение.

"Ако намерението е да се внуши страх - тогава Руската федерация е постигнала целите си", посочи той и  продължи:

"Русия все още не е достатъчно силна, но остава непредсказуема и не е променила намеренията си, което означава, че тя все още ни възприема като заплаха,“ каза Кукула. „Тя продължава да се опитва да ни вкара в своята сфера на влияние. Това означава, че ако обстоятелствата са подходящи или стане достатъчно силна, тя би могла действително да използва военни средства за постигане на своите политически цели", добави той.

Генералът също отхвърли спекулациите, че дроновете са били насочени към летището в Жешув в югоизточна Полша, което е важен логистичен хъб за доставка към Украйна.

"По-голямата част от тези дронове не са били въоръжени,“ добави той, „но носеха мощен емоционален заряд, предназначен да възпламени общественото мнение в Полша, да подкопае доверието във въоръжените сили и да ни раздели".

Полша Русия Войната в Украйна Виеслав Кукула
