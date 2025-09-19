IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 22

Кадиров: Когато ми кажат, че здравето ми не е чак толкова добро, веднага правя 50 лицеви опори

Кадиров обяви също така, че е постигнал споразумение със Службата за сигурност на Украйна

19.09.2025 | 08:44 ч. Обновена: 19.09.2025 | 09:28 ч. 11
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Чеченският лидер Рамзан Кадиров заяви, че отговорът му на редовното разпространение на невярна информация за здравето му от недоброжелатели е да направи 50 лицеви опори.

„Винаги, когато ми кажат, че здравето ми не е чак толкова добро, веднага правя 50 лицеви опори“, каза Кадиров в интервю за РИА Новости.

Веднага след директната линия през декември 2022 г., ръководителят на Чечения направи 35 лицеви опори в студиото на телевизионния канал.

Миналото лято, на среща с представители на републиканския кабинет, той лично отрече съобщенията за собствената си смърт, като накратко коментира:

„Няма да доживеете да я видите“.

Свързани статии

Кадиров обяви също така, че е постигнал споразумение със Службата за сигурност на Украйна (СБУ) относно връщането на кон на име Заза, който му е бил откраднат в Чехия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кадиров лицеви опори кон
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem