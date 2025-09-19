Кадиров: Когато ми кажат, че здравето ми не е чак толкова добро, веднага правя 50 лицеви опори

Чеченският лидер Рамзан Кадиров заяви, че отговорът му на редовното разпространение на невярна информация за здравето му от недоброжелатели е да направи 50 лицеви опори.

„Винаги, когато ми кажат, че здравето ми не е чак толкова добро, веднага правя 50 лицеви опори“, каза Кадиров в интервю за РИА Новости.

Веднага след директната линия през декември 2022 г., ръководителят на Чечения направи 35 лицеви опори в студиото на телевизионния канал.

Миналото лято, на среща с представители на републиканския кабинет, той лично отрече съобщенията за собствената си смърт, като накратко коментира:

„Няма да доживеете да я видите“.

Кадиров обяви също така, че е постигнал споразумение със Службата за сигурност на Украйна (СБУ) относно връщането на кон на име Заза, който му е бил откраднат в Чехия.